Quatre morts dans un accident de la route près de Khouribga

Quatre personnes ont trouvé la mort, samedi dernier, suite à une collision entre deux voitures légères survenue sur l’autoroute reliant Ben Ahmed à Khouribga au niveau de la commune de Benabdoune.

Les quatre victimes appartiennent à une même famille ( le père, la mère et deux enfants), tandis que les passagers de la deuxième voiture ont été grièvement blessés, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du 16 octobre.

Selon une source médicale, trois des victimes sont décédées sur place tandis que la quatrième a succombé à une hémorragie cérébrale dès son arrivée à l’hôpital.

Des sources indiquent que la rapidité avec laquelle les gendarmes de la brigade motorisée ont rejoint les lieux de l’accident a permis de sauver la vie des passagers blessés. Ils ont réussi à les extirper de la voiture accidentée et appelé l’ambulance qui les a transportés à l’hôpital. Il s’agit d’un médecin, de sa femme et de leur enfant qui souffrent de diverses blessures et qui sont toujours sous contrôle médical.

Le quotidien Assabah souligne que dès leur arrivée sur les lieux de l’accident, les gendarmes de la brigade motorisée ont commencé par sécuriser les lieux en délimitant largement la zone de danger de façon visible. Ils ont secouru les victimes et supervisé le transport des blessés à l’hôpital et les personnes décédées à la morgue. Avisé, le procureur du roi près de tribunal de première instance de Khouribga a ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.