Victime d’un grave accident de la route, Reda Taliani a raté ses deux concerts prévus au Maroc

Reda Taliani n’a pas pu animer ses deux concerts prévus au Maroc cet été. Et pour cause, victime d’un accident de la route le 9 août, sur la route de Benslimane, le célèbre chanteur de Raï d’origine algérienne a été admis dans une clinique de Mohammedia une dizaine de jours plus tard, après une détérioration alarmante de son état de santé.

Comme le montrent des photos diffusées sur les réseaux sociaux, son SUV s’était renversé sur la route et vraisemblablement effectué plus d’un tonneau, causant la déformation de la structure du véhicule et occasionnant des blessures que le conducteur estimait bénignes.

En réalité, le chanteur avait mal jugé la gravité de ses contusions. Croyant que son coup subi à la tête n’était qu’une blessure légère, il pensait encore pouvoir animer ses deux concerts. Le premier était programmé pour le 11 août à Al Hoceima, dans le cadre du festival des plages de Maroc Telecom, et le second devait se tenir le 21 août à Mohammedia (au Festival de Fedala, à l’occasion de la Fête de la jeunesse), ville où il habite depuis plusieurs années avec son épouse marocaine et ses enfants.

«Il n’avait pas conscience de la gravité de la situation. Il ressentait certes de fortes douleurs à la tête, mais il s’est contenté de prendre des antalgiques», nous a confié une source proche de l’artiste, qui a précisé que ce dernier s’est suffi d’une simple visite dans l’hôpital provincial de Benslimane.

Et c’est sous l’effet d’antidouleurs que Reda Taliani s’est ainsi déplacé à Al Hoceima, le vendredi 11 août, afin de se produire pour son premier concert. Les organisateurs, alarmés par son état, lui ont finalement interdit de monter sur scène: le chanteur arrivait à peine à se tenir debout et était pratiquement dans l’incapacité de formuler la moindre phrase.

De retour à Mohammedia, il a pris quelques jours de repos, avant de sombrer subitement, une semaine plus tard, dans un état d’inconscience nécessitant son admission, le 20 août, dans une clinique de la ville.

L’artiste a quitté l’établissement de santé le lendemain dans l’après-midi, après avoir reçu les soins nécessaires. Ses fans ont été informés, via une publication sur son compte Instagram datée du 22 août, que son état de santé s’était dégradé et qu’il n’avait pas pu honorer ses rendez-vous avec le public marocain.