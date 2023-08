Quatre lauréats du Lymed parmi les admis à l’X, dont le major marocain du concours

Le Lycée Méditerranéen (Lymed), porté par le Groupe Tanger Med, vient d’annoncer les résultats de ses élèves en classes préparatoires MP et MP Étoile, qui se sont distingués aux concours 2023 des grandes écoles d’Ingénieurs.

La totalité des 48 élèves de la première promotion ont été admis dans des grandes écoles d’ingénieurs françaises, dont 30 élèves admis dans les écoles les plus prestigieuses, précise l’établissement dans un communiqué.

Quatre de ces élèves rejoindront l’École Polytechnique (X) à la rentrée prochaine, dont le major marocain du concours. Seize autres élèves ont fait le choix de rejoindre les écoles Mines-Ponts tandis que dix intégreront les écoles Centrales en France.

Lire aussi : Enseignement supérieur: le Lycée méditerranéen, financé par la Fondation Tanger Med, reçoit sa première promotion

Les résultats obtenus par le Lymed sont d’autant plus remarquables qu’ils ont permis aux 16 élèves issus du Nord du Maroc, soit plus du tiers des élèves présentés, d’intégrer les écoles d’ingénieurs françaises les plus sélectives: deux élèves ont été admis à l’X, cinq rejoindront les écoles Mines-Ponts et cinq autres les écoles Centrales.

«Les admissions obtenues par ces élèves sont inédites et confirment la volonté du Groupe Tanger Med de contribuer à positionner le Nord du Maroc comme un référentiel d’excellence au niveau national. Ces résultats font office de première pour une classe préparatoire d’excellence qui en est à son premier essai, avec une promotion de taille réduite, dotée d’une filière unique parmi les plus sélectives», souligne le communiqué du Lymed.