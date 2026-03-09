Pluie, neige, vent... à quel temps s’attendre cette semaine?

Les dernières observations météorologiques indiquent la persistance d’un temps instable dans plusieurs régions du Maroc. Des précipitations, parfois sous forme d’averses orageuses, sont attendues. Des chutes de neige devraient également concerner les reliefs, tandis qu’une baisse relative des températures est prévue, notamment dans les zones montagneuses et les hauts plateaux, apprend-on auprès de la Direction générale de la météorologie (DGM).

Le temps devrait s’améliorer vers la fin de la semaine. À partir de dimanche, des nuages d’origine tropicale pourraient traverser le sud du pays, avant un retour d’un temps généralement perturbé sur la majorité des régions à partir de mardi prochain.

Lundi: pluies éparses au nord-ouest à partir du soir

La journée de lundi devrait être marquée par un ciel parfois chargé, accompagné d’averses isolées sur le nord-ouest du pays, le Rif, le Moyen Atlas et le nord de la région orientale.

Au fil de la soirée et pendant la nuit, la couverture nuageuse devrait s’épaissir progressivement. Des pluies dispersées sont attendues sur les plaines atlantiques situées au nord de Safi, le nord-ouest du pays, le Haut et le Moyen Atlas, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, la façade méditerranéenne ainsi que le nord de la région orientale. Des chutes de neige sont également probables sur les hauteurs du Rif et du Moyen Atlas.

Les températures resteront relativement fraîches dans les zones montagneuses et les hauts plateaux de l’Oriental. Des rafales de vent assez soutenues sont prévues sur les côtes centrales, dans le sud et le long de la façade méditerranéenne, avec un risque local de soulèvement de sable.

Les températures maximales devraient se situer entre 5 et 12°C sur les reliefs de l’Atlas et du Rif. Elles oscilleront entre 19 et 25°C au centre du pays, dans le sud-est et à l’ouest des provinces sahariennes. Dans l’extrême sud-est et à l’intérieur des provinces sahariennes, elles pourraient atteindre 25 à 30°C, tandis qu’elles varieront entre 13 et 19°C dans le reste du Royaume.

Mardi: ciel couvert avec pluies et neige au nord

Le temps restera perturbé mardi, avec une atmosphère relativement froide sur le Rif, les massifs de l’Atlas et les hauts plateaux orientaux. Des chutes de neige sont attendues sur le Haut et le Moyen Atlas, le Rif ainsi que dans le sud de la région orientale à partir d’une altitude de 1.400 mètres.

Des pluies ou des averses, parfois accompagnées d’orages localement, concerneront la région orientale, l’Atlas, le Rif, le Saïss, les plateaux d’Oulmès, la façade méditerranéenne, la région de Tanger, le Gharb et les plaines atlantiques au nord de Safi.

Des nuages bas associés à des formations brumeuses pourraient apparaître sur le nord-ouest des provinces sahariennes. Par ailleurs, des rafales de vent assez fortes toucheront le sud-est, l’Atlas ainsi que le centre et le sud du pays, avec un risque local de soulèvement de poussière.

Les températures minimales devraient descendre entre -8 et 0°C sur les reliefs de l’Atlas. Elles varieront entre 1 et 6°C sur le Rif et les hauts plateaux orientaux, entre 12 et 19°C près des côtes atlantiques et dans l’extrême sud du pays, et entre 6 et 12°C ailleurs. Une baisse des températures est également attendue en journée.

Mercredi: temps variable avec pluies et neige résiduelles

Mercredi, l’atmosphère restera relativement froide sur le Rif, l’Atlas, ses versants orientaux et les hauts plateaux. Les chutes de neige devraient se poursuivre sur le Haut et le Moyen Atlas ainsi que dans le sud de la région orientale à partir de 1.400 mètres d’altitude.

Des averses, parfois orageuses par endroits, sont attendues sur le sud de la région orientale. Des pluies éparses pourraient également concerner le nord de cette région, les reliefs de l’Atlas et l’est de la façade méditerranéenne.

Les conditions météorologiques resteront plus stables dans le centre et le sud du pays. Des rafales de vent relativement fortes sont toutefois prévues dans le sud de la région orientale, le sud-est ainsi que le centre et le sud du Royaume, avec un risque local de soulèvement de poussière. Les températures diurnes devraient connaître une légère baisse, surtout dans le sud-est et le sud de la région orientale.

Jeudi, le ciel devrait rester parfois nuageux avec quelques averses dispersées sur la région orientale et l’est de la façade méditerranéenne. À partir de dimanche, des nuages d’origine tropicale devraient atteindre le sud du Royaume. Ensuite, à partir de mardi prochain, une nouvelle phase d’instabilité pourrait concerner la majorité des régions, accompagnée d’une hausse progressive des températures maximales. Des rafales de vent assez fortes pourraient toutefois se maintenir par moments au sud et au sud-est, avec un risque local de soulèvement de poussière.