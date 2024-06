Plescibitée par les pédiatres marocains, Sidi Ali, eau minérale naturelle, rend hommage aux mamans

Lancée en 1978, Sidi Ali s’est toujours distinguée par sa composition légère et équilibrée, pure et exempte de nitrates. Ces caractéristiques en font une alliée de choix pour les parents désireux d’assurer une hydratation saine à leurs enfants.

Cette confiance est désormais corroborée par les résultats d’une enquête menée en février 2024 par le cabinet indépendant Groupe Immersion. Plusieurs centaines de pédiatres marocains ont participé à cette étude, et près de 60% ont placé Sidi Ali au sommet de leurs recommandations pour les nourrissons, les enfants, les mères allaitantes, et les personnes fragiles.

Lire aussi : Sidi Ali célèbre le Maroc et lance «Bled El Fen»

Cette reconnaissance de Sidi Ali par les pédiatres marocains en fait bien plus qu’une simple marque d’eau minérale: elle devient un partenaire de choix pour les familles, contribuant activement à la santé et au bien-être des nouvelles générations.

Et consciente du rôle central des mamans dans le bien-être familial, Sidi Ali leur rend hommage à travers sa nouvelle campagne publicitaire. Le slogan, «Chaque maman est la meilleure des mamans» («Koul oum hiya ahsan oum» - كل أم هي أحسن أم), résonne comme une reconnaissance des efforts et des dévouements quotidiens des mères. Le but derrière cette campagne est de renforcer le lien de confiance que Sidi Ali entretient avec les familles marocaines.