Les Eaux Minérales d’Oulmès célèbre 80 ans de cotation à la Bourse de Casablanca

En présence du top management du groupe et de personnalités du milieu des affaires, Les Eaux minérales d’Oulmès, filiale du groupe Holmarcom, a fêté, hier mardi 3 octobre, au siège de la Bourse de Casablanca, ses 80 ans de cotation.

Cette célébration a été l’occasion de retracer le parcours du premier producteur et distributeur d’eaux embouteillées au Maroc depuis sa création en 1933. «La découverte en 1933 de la source Lalla Haya, anciennement Badda, dans les montagnes du Moyen Atlas, marque le début de l’histoire de l’eau minérale naturellement gazeuse Oulmès», rappelle le groupe dans un communiqué.

Le 14 mars 1935, la Fermière des eaux minérales d’Oulmès, dénomination initiale de la société Les Eaux minérales d’Oulmès, fait son apparition sur le compartiment hors cote, dans le Bulletin de l’Office de compensation des valeurs mobilières marocaines, avant de rejoindre en 1943 la cotation officielle.

Dans les années 1960, sous l’impulsion de feu Abdelkader Bensalah, la société entre dans une ère de développement et d’investissements industriel, humain et logistique.

Les années 1970 sont marquées par l’intégration de la société Les Eaux minérales d’Oulmès dans le groupe Holmarcom, et le démarrage en 1978 de l’exploitation de la source Sidi Ali Chérif, à l’origine de la marque Sidi Ali.

Un chiffre d’affaires multiplié par 16 en 30 ans

Au cours des années 1990, Les Eaux minérales d’Oulmès innove en lançant sa propre production de préformes, et procède aussi à une levée de fonds pour accompagner ses investissements dans l’outil de production.

Au début des années 2000, la société a augmenté une nouvelle fois son capital afin de financer une usine d’embouteillage dédiée à la boisson gazeuse dans le cadre de son partenariat avec le groupe PepsiCo. Ainsi, la Bourse de Casablanca et les actionnaires individuels et institutionnels ont continué d’accompagner la croissance de la société à travers la souscription à des emprunts obligataires et des levées de fonds.

Malgré le contexte de la crise sanitaire, entre 2020 et 2022, Les Eaux minérales d’Oulmès s’est montrée résiliente et a poursuivi ses investissements dans les outils industriels et de distribution, tout en installant les bases d’un développement durable au Maroc et dans plusieurs pays à l’échelle du continent.

Cette politique volontariste s’est traduite par une croissance soutenue à deux chiffres (10% de taux de croissance annuel moyen sur la période 2002-2022), renforçant ainsi la notoriété et le rôle majeur des Eaux minérales d’Oulmès dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises au Maroc. En trente ans, le chiffre d’affaires du groupe a été ainsi multiplié par 16, passant de 129 millions de dirhams en 1992 à 2,14 milliards de dirhams en 2022.