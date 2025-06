Pénurie de médicaments: la FMDC tire la sonnette d’alarme

La pénurie de médicaments essentiels, qui frappe un nombre croissant de pharmacies, suscite une vive inquiétude dans la population, particulièrement chez les patients souffrant de pathologies chroniques. Ces derniers se heurtent quotidiennement à d’immenses difficultés pour se procurer des traitements indispensables à leur survie, rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 27 juin.

Cette crise survient dans un contexte où les mises en garde des institutions civiles et des organisations de défense des droits humains se succèdent, dénonçant une situation qui bafoue un droit constitutionnel fondamental: celui de l’accès aux soins et aux médicaments.

Malgré les multiples interpellations adressées au ministère de la Santé – émanant tant des instances législatives et constitutionnelles que des partis politiques et des syndicats –, des centaines de spécialités pharmaceutiques restent introuvables.

La Fédération marocaine des droits du consommateur (FMDC) a tiré la sonnette d’alarme en révélant des chiffres accablants: plus de 600 médicaments seraient en rupture de stock de manière prolongée. Dans un communiqué, elle a souligné avoir été saisie par de nombreux patients à travers le royaume. Lesquels sont désemparés face à l’impossibilité de se procurer des traitements contre le diabète, l’hypertension, les affections cardiaques et neurologiques, voire certains anticancéreux.

Une crise qui interroge, par ailleurs, l’efficacité des politiques publiques en matière de gestion et de distribution des médicaments, relaie Al Akhbar.

La FMDC impute la responsabilité pleine et entière au ministère de la Santé, exigeant une intervention urgente des autorités compétentes, non seulement pour combler les stocks manquants, mais aussi pour diligenter une enquête approfondie sur les causes récurrentes de ces ruptures d’approvisionnement.

Enfin, elle appelle à des sanctions exemplaires contre toute personne ou entité impliquée dans des pratiques de négligence, de monopole ou de manipulation de la chaîne d’approvisionnement, afin que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent plus.