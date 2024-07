Partenariat entre l’ESTEM et l’Université Jean Moulin Lyon 3 pour un double diplôme de Master Droit et Finance d’Entreprise

Une bonne nouvelle pour les étudiants qui veulent rejoindre l’École Supérieure en Ingénierie de l’Information, Télécommunication, Management et Génie Civil (ESTEM). Un accord de partenariat portant sur la création d’un double diplôme de Master Droit et Finance d’Entreprise a été récemment signé entre l’ESTEM et la Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Ce programme sera piloté par PR Adil LOULID de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Mohammedia (FSJESM) et PR Quentin NÉMOZ-RAJOT de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Cet accord a été signé en marge de la deuxième édition du colloque international IA et data en Finance, Management et Droit: Entre réalités, opportunités et usage responsable de l’apprentissage automatique organisé à la FSJESM.

Ce colloque a réuni des professeurs de renom dont Olivier Gout, doyen de la faculté de droit Jean Moulin Lyon 3 Et Laurent Eck vice doyen, qui ont animé des discussions sur plusieurs thématiques, telles que la constitution et l’Intelligence artificielle, ainsi que la responsabilité civile liée à cette dernière.

L’initiative de double diplôme répond à un besoin croissant de formation juridique spécialisée adaptée aux enjeux économiques et technologiques contemporains. Les étudiants bénéficieront d’une double expertise, acquérant des compétences juridiques et financières cruciales pour naviguer dans le paysage complexe des affaires internationales.