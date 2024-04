Parkinson: plus de 45.000 Marocains atteints de cette maladie

Les spécialistes estiment que près de 45.000 Marocains sont atteints par la maladie de Parkinson et chaque année 4000 nouveaux cas sont enregistrés dans le Royaume. Cette maladie est considérée comme la deuxième pathologie neurologique après Alzheimer, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 8 avril.

A l’occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, qui coïncide avec le 11 avril de chaque année, l’Association Maroc Parkinson (AMP) appelle tous les acteurs actifs de la société marocaine à conjuguer leurs efforts pour améliorer la qualité de vie des malades atteints de Parkinson ainsi que celle de leurs familles.

L’Association attire l’attention des responsables concernés sur la nécessité d’inscrire les malades atteints de Parkinson dans la catégorie des personnes couvertes par la loi-cadre n°97-13 relative à la protection des droits des personnes en situation de handicap.

L’AMP met l’accent sur la nécessité de leur prodiguer plus de prestations sanitaires, psychologiques et sociales y compris de mettre à leur disposition des médecins spécialisés dans cette maladie et de leur fournir les médicaments avec des prix convenables tout en veillant à ce qu’ils soient toujours disponibles dans les pharmacies.

Le Parkinson, appelé communément «la maladie des célébrités» est une maladie neurodégénérative progressive qui touche entre 1 et 2% des personnes âgées de plus de cinquante ans et elle est caractérisée par la destruction de certains neurones du cerveau. Elle provoque des difficultés dans les mouvements, la rigidité des membres et le tremblement des membres et de la tête survenant même au repos.

Cette maladie, rappelle Al Ahdath Al Maghibia, touche les hommes plus que les femmes à partir de l’âge de cinquante ans. Les médecins ne sont pas encore arrivés à connaitre les causes de cette «discrimination du genre» mais, les risques d’atteinte du Parkinson sont plus fréquents chez des familles ayant eu des antécédents de cette maladie ainsi que chez les personnes à la peau claire. les spécialistes estiment que le retard de diagnostic chez les patients demeurent le problème majeur dans le traitement de cette maladie car la plupart des malades ne consultent les médecins qu’après l’apparition des symptômes comme le tremblement des mains et de la tête.