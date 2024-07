Panne informatique mondiale: voici ce que préconise le Macert

Dans une note d’information, le Macert, centre marocain de veille, de détection et de réponse aux attaques informatiques, recommande un certain nombre d’actions suite à la panne informatique mondiale de ce vendredi 19 juillet 2024. Crowdstrike, entreprise américaine de cybersécurité était au centre de cette panne géante qui a touché compagnies aériennes, aéroports, banques, médias et hôpitaux dans plusieurs coins du monde.

À l’origine de cette panne, «la mise à jour défectueuse» d’une solution informatique du groupe américain, un prestataire auquel Microsoft fait appel pour protéger ses systèmes. Ce problème affecte la stabilité du système et par conséquent toutes les opérations régulières.

Lire aussi : Panne informatique mondiale: quel impact sur le trafic aérien au Maroc?

Au Maroc, même si à l’heure où nous mettions en ligne, l’impact de cette panne était limité aussi bien dans les banques que dans les aéroports, le Macert recommande entre autres: d’identifier les systèmes concernés qui utilisent Crowdstrike Falcon sur les systèmes Windows, de retarder les mises à jour de Crowdstrike jusqu’à l’annonce de la résolution du problème, de restaurer le système à un point de restauration antérieur si c’est possible, de toujours tester les mises à jour dans un environnement de test avant de les appliquer à l’environnement de production et enfin de toujours réaliser des sauvegardes du système afin de pouvoir restaurer dans le cas de problèmes similaires.

La Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) recommande que les incidents et les perturbations des services soient signalés.