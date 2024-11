Oujda: interpellation de cinq personnes impliquées dans un réseau de trafic international d’or

En coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Oujda ont interpellé, lors d’une opération menée dans la ville le mercredi 27 novembre, cinq personnes, dont quatre membres d’une même famille, pour leur implication présumée dans un réseau de trafic international d’or, apprend-on de source sécuritaire.

Les perquisitions effectuées dans trois habitations ont abouti à la saisie de 87 petits lingots d’or, totalisant un poids de 33,130 kilogrammes, ainsi que d’importantes sommes d’argent en monnaies nationale et européenne, provenant vraisemblablement de leur activité criminelle. Les éléments de la police judiciaire d’Oujda ont également saisi deux voitures, une moto, des armes blanches et une balance électronique que les suspects sont susceptibles d’avoir utilisées dans leurs activités illicites.

Trafic d'or.

Les mis en cause, dont l’âge varie de 26 à 68 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, et ce, dans le but d’identifier les ramifications de ce réseau criminel et d’interpeller d’autres personnes éventuellement impliquées.