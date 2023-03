Opération «Ramadan 1444» à Laâyoune: 12.600 ménages bénéficiaires et plus de 20 centres de distribution

Le nombre de familles bénéficiaires de l’opération de soutien alimentaire «Ramadan 1444», initiée par la Le nombre de familles bénéficiaires de l’opération de soutien alimentaire «Ramadan 1444», initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan, a augmenté de 20% par rapport à l’année précédente. Ainsi, 12.660 ménages nécessiteux issus des milieux rural et urbain bénéficient en 2023 de cette action dans la province de Laâyoune.

L’opération de distribution de denrées alimentaires, mise en oeuvre suite aux Hautes instructions du roi Mohammed VI, concerne 9.359 ménages en milieu urbain, dont 8.254 ménages dans la province de Laâyoune, au niveau de 21 points de distribution, et 1.105 ménages dans la commune d’El Marsa, avec un point de distribution.

Cette action de solidarité a également profité à 3.301 ménages nécessiteux issus du milieu rural, avec la mobilisation de trois points de distribution au niveau des différentes collectivités territoriales.

À noter qu’un comité provincial a été mis en place afin d’identifier les bénéficiaires de l’opération «Ramadan 1444», assurer la distribution de l’aide alimentaire et apporter une aide aux catégories sociales les plus vulnérables.

Concrètement, chaque famille bénéficiant de ladite opération reçoit un couffin garni de 5 kg de riz, 6 litres de lait, 3 paquets de thé de 200 grammes, en plus de 10 kg de farine, 4 kg de sucre, 5 litres d’huile, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelles, 1 kg de concentré de tomate et 250 grammes de thé.

Organisée avec le soutien financier du ministère de l’Intérieur et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, cette opération nationale est devenue au fil des années un rendez-vous annuel visant à soutenir les catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

À l’échelle nationale, l’opération «Ramadan 1444» se caractérise cette année par l’augmentation du nombre des bénéficiaires, qui est passé de 600.000 ménages lors de l’édition 2022 à un million de ménages, établis dans 83 provinces et préfectures du Royaume, dont 77% en milieu rural.