Le ministère du Transport et de la Logistique vient d'annoncer la suspension du transport maritime des passagers depuis et vers le Maroc pour une durée de deux semaines à compter de ce lundi 29 novembre à 23h59.

L’espace aérien marocain sera fermé pour deux semaines à partir de ce lundi 29 novembre à 23h59. Et il sera de même pour l’espace maritime. C’est ce que confirme une note du ministère du Transport et de la Logistique.

Cette disposition ne s’applique pas aux camions, fourgons et fourgonnettes et ensembles routiers destinés au transport professionnel de marchandises et de messagerie.

Cette mesure a été prise selon ladite note dont Le360 a obtenu copie, pour contenir la pandémie et consolider les acquis en termes de lutte contre la propagation du Covid-19.

Cette décision intervient suite à la propagation rapide d’Omicron (B.1.1.529), nouveau variant du virus du Covid-19, en Europe et en Afrique. Cette mesure entre en application afin, selon le Comité interministériel de suivi du Covid-19, de préserver les acquis réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie et de protéger la santé des citoyens.