Une nouvelle variante du Covid-19 a fait son apparition en Angleterre vers mi-septembre. La nouvelle souche serait plus contagieuse mais pas systématiquement plus virulente. C'est ce que nous explique Kamal Marhoum Filali, chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd à Casablanca.

La nouvelle variante du Covid-19 en inquiète plus d'un. Les Marocains se demandent si cette version 2020, qui a fait son apparition mi-septembre en Angleterre, circule déjà sur le territoire marocain.

Contacté par Le360, Kamal Marhoum Filali, chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd à Casablanca nous éclaire sur ce sujet. «Pour l’instant, nous ne savons toujours pas si cette nouvelle souche du virus a été détectée au Maroc. Ce qui est sûr, néanmoins, d’après les dernières données statistiques publiées par les scientifiques en Angleterre, c'est que ce virus est contagieux. Mais cela ne signifie pas qu’il est plus virulent ou donnant lieu à des formes plus sévères de la maladie», rassure ce spécialiste qui fait partie de l’équipe des essais cliniques multicentriques du vaccin de Sinopharm à Casablanca.

D’autres interrogations autour de cette nouvelle version du Covid-19 subsistent. A l'instar d'autres régions du monde, se pose la question sur l’efficacité du vaccin anti Covid-19 qui devrait être administré bientôt au Maroc sur cette nouvelle version du coronavirus. «C’est vrai qu’il y a des inquiétudes à ce propos. Mais pour le vaccin choisi par le Maroc, on ne devrait pas trop s’en faire à mon avis. Il est efficace car il intervient sur le virus en entier et non pas uniquement sur la protéine S qui a subi des modifications lors de la mutation», rassure Marhoum Filali.

Pour rappel, cette nouvelle souche du Covid-19 était à l'origine de 62% des contaminations enregistrées à Londres en décembre et de 43% dans le sud-est. Patrick Vallance, le conseiller scientifique du gouvernement britannique a précisé aux médias anglais que cette variante contient 23 changements par rapport au virus désormais bien connu des chercheurs.

Le ministère de la Santé marocain ne s'est encore pas prononcé sur la nouvelle variante du Covid-19 alors que le gouvernement a pris la décision de suspendre les vols à destination et en provenance du Royaume-Uni depuis hier dimanche 20 décembre.