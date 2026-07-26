Nouvelle vague de chaleur de dimanche à mardi au Maroc

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernerait, de dimanche à mardi, les provinces de Zagora, Tata et Assa-Zag.

Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant entre 42 et 44°C, est prévu lundi dans les provinces de Settat, El Kelaa Des Sraghna, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Meknès, Khénifra, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Khouribga.

Le même phénomène est également prévu, de lundi à mardi, avec des températures variant entre 42 et 44°C, dans les provinces de Khémisset, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Ouezzane, et Sefrou.

Avec des températures oscillant entre 39 et 42°C, ce temps chaud est attendu également, lundi, dans les provinces de Kénitra et Larache.