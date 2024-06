Nouvelle baisse des prix de certains médicaments

Les prix de 29 médicaments ont été revus à la baisse et ceux de six médicaments génériques et bio similaires ont été fixés.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé de nouvelles réductions des prix de 29 médicaments en plus de la fixation des prix de six génériques et bio similaires avec des réductions variant entre 32 et 200 dirhams. Cette décision a été publiée dans le bulletin officiel n° 7302 rapporte Al Ahdath Al Maghribia du lundi 3 mai.

Cette initiative a été prise après la consuulation des demandes de fixation des prix des médicaments originaux présentées par les sociétés pharmaceutiques ainsi que l’avis de la commission interministérielle des prix. Il convient de mentionner que la loi des Finances au titre de l’année 2024 prévoit l’exonération de la TVA de plusieurs produits à forte consommation et à leur tête les médicaments.

Mais malgré la baisse des prix des médicaments génériques et bien que le gouvernement encourage leur commercialisation, le taux de recours à ces derniers ne dépasse pas 40% contre 70% en France et 80% en Allemagne et aux États-Unis. De ce fait, la Société marocaine des sciences médicales (SMSM) considère la consommation des médicaments génériques très faible par rapport aux autres pays du monde.

Face à cette situation, le ministère de la Santé et de la protection sociale a encouragé la consommation de ce type de médicaments dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique liée à la généralisation de la protection sociale.

La commercialisation des médicaments génériques au Maroc a commencé dans les années 70, mais leur production dépasse la demande, souligne Al Ahdath Al Maghribia. C’est pour cela que le ministère de la Santé et de la protection sociale travaille sur l’élaboration d’un plan d’action global pour encourager la consommation du générique avec la participation de toutes les parties concernées.

Par ailleurs, il faut rappeler que la part des médicaments génériques a atteint 90 % du marché public. Mais ce n’est pas encore le niveau souhaité selon des spécialistes.