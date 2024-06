Mystérieux décès des moutons de Berrechid: les résultats de l’enquête de l’ONSSA

Le mystérieux décès d’un groupe de moutons dans la province de Berrechid a enfin été élucidé. Après enquête, l’Office nationale de sécurité sanitaire a révélé que les bovins en question ont été victimes d’une intoxication intestinale des suites d’une forte reproduction de la bactérie Clostridium perfringens due au changement de régime alimentaire des animaux.

Après l’apparition de plusieurs cas de mort subite de moutons d’engraissement dans l’une des fermes situées à Douar Ouled El Haymer, commune de Lembarkine dans la province de Berrechid, une équipe technique de l’Autorité vétérinaire régionale s’est immédiatement rendue dans le village en question les 1 et 2 juin 2024 et a mené les investigations nécessaires pour déterminer les circonstances et les causes à l’origine de ces décès.

Lire aussi : Aïd Al-Adha: voyage au cœur de Matarka, parmi les éleveurs des très convoités moutons «Beni Guil»

Une source a révélé pour Le360 qu’à la lumière des enquêtes et des examens sur le terrain effectués par l’autorité vétérinaire régionale de Berrechid, il a été constaté que les animaux décédés sont des cas isolés et ne sont porteurs d’aucune maladie infectieuse. Donc aucune contamination n’est redoutée par les autorités compétentes.