Météo: voici pourquoi le Maroc enregistre une baisse des températures

Le mois de juillet 2023, marqué par des canicules et des incendies à travers le monde, a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre.

Après la canicule, place à la fraîcheur. Une chute des températures est notée depuis quelques jours dans plusieurs régions du Royaume. Afin de comprendre cette situation, Le360 a interrogé Houcine Youaabed, responsable de la communication de la Direction générale de la météorologie (DGM).

Au cours des trois premières semaines d’août, une vague de chaleur persistante s’est abattue sur plusieurs régions du pays. «Les pics enregistrés durant cette période ont été très élevés et ont dépassé la moyenne saisonnière de 5 à 12 degrés. Les températures enregistrées durant les journées du 11 et du 12 août 2023 ont frôlé les records, atteignant 50 degrés à Agadir et 52 degrés à Aït Melloul», explique d’emblée Houcine Youaabed.

Lire aussi : Nouveau record de chaleur au Maroc, la température dépasse pour la première fois les 50 °C

«Aujourd’hui, le pays n’est plus sous l’influence de la dépression saharienne ayant fait remonter des masses d’air chaud en provenance du Sud. Suite à une influence maritime, une baisse de température est donc prévue à partir de ce mardi», fait savoir notre expert, ajoutant que cette tendance baissière se poursuivra jusqu’au week-end et touchera la majeure partie du territoire. Par conséquent, les températures vont revenir à des normales saisonnières.

Cet avis est partagé par Mohamed Saïd Karrouk, professeur de climatologie à l’Université Hassan II de Casablanca. Allant plus loin dans l’analyse, ce dernier détaille les facteurs derrière cette situation météorologique: «Nous vivons actuellement une évolution des ondes météorologiques appelées planétaires. C’est une zone qui sépare les zones de haute chaleur des zones déficitaires où il y a moins de chaleur. Cette évolution va conduire, dans les prochains jours, à une poussée d’une masse froide en altitude vers le Sud qui va être coupée par une goutte froide (une masse d’air froid dans un milieu chaud). Cette situation pourrait créer une chute brutale de la température.»