Société

Météo. Vigilance face aux rafales de vent et aux orages sur les reliefs ce jeudi 14 mai

Oujda.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 14 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/05/2026 à 06h00

- Temps assez chaud sur le Sud-est et le Sud.

- Ondées et orages épars sur l’extrême Sud-Est, le Sud de l’Oriental et localement sur les provinces du Sud.

- Bruine ou gouttes de pluies éparses sur le Rif, les côtes nord et centre et le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes à parfois fortes sur le Sud-Est, le Sud de l’Oriental, l’Atlas et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 4/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/21°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et les provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur le Sud des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée sur le littoral.

Lire aussi : Infrastructures, eau, ports, météo: Nizar Baraka lance un observatoire digital des projets publics

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 14 mai 2026:

Oujda min 12 max 27

Bouarfa min 16 max 20

Al Hoceima min 13 max 21

Tétouan min 13 max 24

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 16 max 21

Tanger min 14 max 23

Kénitra min 13 max 22

Rabat min 12 max 19

Casablanca min 14 max 20

El Jadida min 15 max 20

Settat min 11 max 23

Safi min 12 max 22

Khouribga min 9 max 23

Béni Mellal min 12 max 23

Marrakech min 13 max 28

Meknès min 7 max 24

Fès min 7 max 25

Ifrane min 4 max 17

Taounate min 10 max 25

Errachidia min 16 max 23

Ouarzazate min 14 max 25

Agadir min 17 max 23

Essaouira min 13 max 21

Laâyoune min 15 max 26

Es-Semara min 17 max 25

Dakhla min 17 max 23

Aousserd min 18 max 33

Lagouira min 18 max 25

Midelt min 10 max 20

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/05/2026 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

International

Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l’ONU

Société

Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Culture

Paléontologie: une nouvelle espèce de monstre marin découverte au Maroc

Culture

Paléontologie: ce que l’on sait des traces fossiles datant de 539 millions d’années découvertes à Taroudant

Articles les plus lus

1
Aéronautique. 155 entreprises, 3 milliards de dollars à l’export, 27.000 emplois: ce que le Maroc a réussi en 25 ans et ce qu’il reste à faire
2
Drame routier à Guercif: des survivants racontent l’enfer d’un bus renversé à Saka
3
Algérie: des experts de l’ONU scandalisés par les persécutions visant les familles de disparus
4
Les mosaïques de Volubilis vont-elles disparaître?
5
Alger face à l’impasse: l’heure de l’échec et mat?
6
«Le Maroc doit se rendre désirable pour ceux qui ont le choix de le quitter», selon Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française
7
En images. Maroc: 4 morts et 31 blessés dans l’accident d’un autocar à Guercif, les autorités en état d’alerte
8
Samira Haddouchi, l’un des grands noms de la mode traditionnelle marocaine, s’est éteinte
Revues de presse

Voir plus