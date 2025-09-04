Société

Météo. Temps chaud et orages sur l’Atlas ce jeudi 4 septembre, avec des vents soutenus au Sud

La baie de Oualidia, située à quelques encablures d'El Jadida.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 4 septembre 2025:

Le 04/09/2025 à 05h59

Temps assez chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est et sur l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur les côtes Centre, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

– Ondées et orages sur les Haut et Moyen Atlas.

– Nuages cumuliformes sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud ainsi que sur le Sud de l’Oriental, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 20/28 °C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et de 12/22 °C partout ailleurs.

– Température du jour en légère hausse dans l’ensemble.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 4 septembre 2025:

Oujda min 15 max 33

Bouarfa min 20 max 39

Al Hoceima min 18 max 26

Tétouan min 15 max 31

Sebta min 17 max 26

Mellilia min 18 max 25

Tanger min 18 max 31

Kénitra min 17 max 31

Rabat min 17 max 27

Casablanca min 18 max 25

El Jadida min 17 max 26

Settat min 16 max 32

Safi min 18 max 31

Khouribga min 17 max 33

Béni Mellal min 20 max 36

Marrakech min 18 max 39

Meknès min 15 max 33

Fès min 16 max 34

Ifrane min 10 max 30

Taounate min 18 max 36

Errachidia min 26 max 40

Ouarzazate min 20 max 40

Agadir min 18 max 25

Essaouira min 19 max 27

Laâyoune min 20 max 31

Es-Semara min 19 max 37

Dakhla min 20 max 26

Aousserd min 23 max 43

Lagouira min 20 max 29

Midelt min 16 max 34.

