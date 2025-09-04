Météo. Temps chaud et orages sur l’Atlas ce jeudi 4 septembre, avec des vents soutenus au Sud

Temps assez chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est et sur l’extrême Sud du pays.
– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur les côtes Centre, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.
– Ondées et orages sur les Haut et Moyen Atlas.
– Nuages cumuliformes sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud ainsi que sur le Sud de l’Oriental, avec chasse-poussières par endroits.
– Températures minimales de l’ordre de 20/28 °C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et de 12/22 °C partout ailleurs.
– Température du jour en légère hausse dans l’ensemble.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée ailleurs.
Lire aussi : Nouakchott: un dimanche à la plage pour échapper à la canicule
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 4 septembre 2025:
– Oujda min 15 max 33
– Bouarfa min 20 max 39
– Al Hoceima min 18 max 26
– Tétouan min 15 max 31
– Sebta min 17 max 26
– Mellilia min 18 max 25
– Tanger min 18 max 31
– Kénitra min 17 max 31
– Rabat min 17 max 27
– Casablanca min 18 max 25
– El Jadida min 17 max 26
– Settat min 16 max 32
– Safi min 18 max 31
– Khouribga min 17 max 33
– Béni Mellal min 20 max 36
– Marrakech min 18 max 39
– Meknès min 15 max 33
– Fès min 16 max 34
– Ifrane min 10 max 30
– Taounate min 18 max 36
– Errachidia min 26 max 40
– Ouarzazate min 20 max 40
– Agadir min 18 max 25
– Essaouira min 19 max 27
– Laâyoune min 20 max 31
– Es-Semara min 19 max 37
– Dakhla min 20 max 26
– Aousserd min 23 max 43
– Lagouira min 20 max 29
– Midelt min 16 max 34.