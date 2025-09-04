Météo. Temps chaud et orages sur l’Atlas ce jeudi 4 septembre, avec des vents soutenus au Sud

La baie de Oualidia, située à quelques encablures d'El Jadida.

Temps assez chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est et sur l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas assez denses avec formations brumeuses sur les côtes Centre, la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

– Ondées et orages sur les Haut et Moyen Atlas.

– Nuages cumuliformes sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et Sud ainsi que sur le Sud de l’Oriental, avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 20/28 °C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et de 12/22 °C partout ailleurs.

– Température du jour en légère hausse dans l’ensemble.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 4 septembre 2025:

– Oujda min 15 max 33

– Bouarfa min 20 max 39

– Al Hoceima min 18 max 26

– Tétouan min 15 max 31

– Sebta min 17 max 26

– Mellilia min 18 max 25

– Tanger min 18 max 31

– Kénitra min 17 max 31

– Rabat min 17 max 27

– Casablanca min 18 max 25

– El Jadida min 17 max 26

– Settat min 16 max 32

– Safi min 18 max 31

– Khouribga min 17 max 33

– Béni Mellal min 20 max 36

– Marrakech min 18 max 39

– Meknès min 15 max 33

– Fès min 16 max 34

– Ifrane min 10 max 30

– Taounate min 18 max 36

– Errachidia min 26 max 40

– Ouarzazate min 20 max 40

– Agadir min 18 max 25

– Essaouira min 19 max 27

– Laâyoune min 20 max 31

– Es-Semara min 19 max 37

– Dakhla min 20 max 26

– Aousserd min 23 max 43

– Lagouira min 20 max 29

– Midelt min 16 max 34.