Météo. Temps chaud au Sud et averses orageuses sur l’Atlas et l’Oriental ce jeudi 7 mai

- Temps assez chaud sur le sud des provinces sahariennes.

- Pluies ou averses et risque d’orage sur l’Oriental, le Haut et le Moyen Atlas et l’est du Rif.

- Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines à l’ouest de l’Atlas.

- Bruine matinale ou gouttes de pluies éparses sur les plaines atlantiques nord et centre.

- Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur les plaines centre, le Souss, l’Atlas et les provinces Sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 0/7°c sur l’Atlas et le Rif, de 17/20°c sur les extrêmes sud et sud-est, de 12/17°c sur la vallée de Moulouya, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plaines à l’ouest de l’Atlas et près des côtes, et de 7/12°c partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur l’Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental et le sud des provinces sahariennes.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 7 mai 2026 :

– Oujda min 11 max 23

– Bouarfa min 12 max 23

– Al Hoceima min 13 max 19

– Tétouan min 11 max 21

– Sebta min 15 max 20

– Mellilia min 15 max 20

– Tanger min 12 max 21

– Kénitra min 14 max 22

– Rabat min 9 max 20

– Casablanca min 15 max 21

– El Jadida min 15 max 21

– Settat min 11 max 23

– Safi min 10 max 22

– Khouribga min 9 max 20

– Béni Mellal min 10 max 20

– Marrakech min 13 max 25

– Meknès min 11 max 21

– Fès min 9 max 21

– Ifrane min 3 max 14

– Taounate min 11 max 21

– Errachidia min 13 max 26

– Ouarzazate min 13 max 30

– Agadir min 14 max 23

– Essaouira min 13 max 21

– Laâyoune min 13 max 27

– Es-Semara min 15 max 30

– Dakhla min 16 max 24

– Aousserd min 19 max 35

– Lagouira min 17 max 25

– Midelt min 9 max 17