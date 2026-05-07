Météo. Temps chaud au Sud et averses orageuses sur l’Atlas et l’Oriental ce jeudi 7 mai

- Temps assez chaud sur le sud des provinces sahariennes.
- Pluies ou averses et risque d’orage sur l’Oriental, le Haut et le Moyen Atlas et l’est du Rif.
- Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines à l’ouest de l’Atlas.
- Bruine matinale ou gouttes de pluies éparses sur les plaines atlantiques nord et centre.
- Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur les plaines centre, le Souss, l’Atlas et les provinces Sud, avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 0/7°c sur l’Atlas et le Rif, de 17/20°c sur les extrêmes sud et sud-est, de 12/17°c sur la vallée de Moulouya, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plaines à l’ouest de l’Atlas et près des côtes, et de 7/12°c partout ailleurs.
- Température diurne en légère hausse sur l’Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental et le sud des provinces sahariennes.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 7 mai 2026 :
– Oujda min 11 max 23
– Bouarfa min 12 max 23
– Al Hoceima min 13 max 19
– Tétouan min 11 max 21
– Sebta min 15 max 20
– Mellilia min 15 max 20
– Tanger min 12 max 21
– Kénitra min 14 max 22
– Rabat min 9 max 20
– Casablanca min 15 max 21
– El Jadida min 15 max 21
– Settat min 11 max 23
– Safi min 10 max 22
– Khouribga min 9 max 20
– Béni Mellal min 10 max 20
– Marrakech min 13 max 25
– Meknès min 11 max 21
– Fès min 9 max 21
– Ifrane min 3 max 14
– Taounate min 11 max 21
– Errachidia min 13 max 26
– Ouarzazate min 13 max 30
– Agadir min 14 max 23
– Essaouira min 13 max 21
– Laâyoune min 13 max 27
– Es-Semara min 15 max 30
– Dakhla min 16 max 24
– Aousserd min 19 max 35
– Lagouira min 17 max 25
– Midelt min 9 max 17