Société

Météo. Temps chaud au Sud et averses orageuses sur l’Atlas et l’Oriental ce jeudi 7 mai

La marina d'Agadir.

Voici les prévisions météorologiques pour le jeudi 7 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/05/2026 à 05h59

- Temps assez chaud sur le sud des provinces sahariennes.

- Pluies ou averses et risque d’orage sur l’Oriental, le Haut et le Moyen Atlas et l’est du Rif.

- Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur les plaines à l’ouest de l’Atlas.

- Bruine matinale ou gouttes de pluies éparses sur les plaines atlantiques nord et centre.

- Rafales de vent modérées à assez fortes par endroits sur les plaines centre, le Souss, l’Atlas et les provinces Sud, avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 0/7°c sur l’Atlas et le Rif, de 17/20°c sur les extrêmes sud et sud-est, de 12/17°c sur la vallée de Moulouya, l’intérieur du Gharb, le Souss, les plaines à l’ouest de l’Atlas et près des côtes, et de 7/12°c partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur l’Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental et le sud des provinces sahariennes.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 7 mai 2026 :

Oujda min 11 max 23

Bouarfa min 12 max 23

Al Hoceima min 13 max 19

Tétouan min 11 max 21

Sebta min 15 max 20

Mellilia min 15 max 20

Tanger min 12 max 21

Kénitra min 14 max 22

Rabat min 9 max 20

Casablanca min 15 max 21

El Jadida min 15 max 21

Settat min 11 max 23

Safi min 10 max 22

Khouribga min 9 max 20

Béni Mellal min 10 max 20

Marrakech min 13 max 25

Meknès min 11 max 21

Fès min 9 max 21

Ifrane min 3 max 14

Taounate min 11 max 21

Errachidia min 13 max 26

Ouarzazate min 13 max 30

Agadir min 14 max 23

Essaouira min 13 max 21

Laâyoune min 13 max 27

Es-Semara min 15 max 30

Dakhla min 16 max 24

Aousserd min 19 max 35

Lagouira min 17 max 25

Midelt min 9 max 17

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/05/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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