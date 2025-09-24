Météo. Températures en hausse au nord ce mercredi 24 septembre avec des orages par endroits

- Temps assez chaud sur le sud-est et l’extrême sud du pays.
- Formations brumeuses, par endroits, sur la Méditerranée, les côtes centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.
- Ondées et orages, par endroits, sur le Sud de l’Oriental et l’Est du moyen Atlas.
- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, la Méditerranée, les hauts plateaux orientaux, le sud-est et les provinces sahariennes.
- Chasses-poussières, par endroits, sur le sud-est et les provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur les provinces sahariennes, de 6/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/20°C ailleurs.
- Température du jour en hausse sur la partie Nord du Royaume.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Media, devenant, localement, peu agitée à agitée sur l’extrême nord de la zone et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 septembre 2025:
— Oujda min 16 max 31
— Bouarfa min 15 max 30
— Al Hoceima min 17 max 25
— Tétouan min 17 max 25
— Sebta min 21 max 24
— Mellilia min 21 max 25
— Tanger min 20 max 28
— Kénitra min 15 max 27
— Rabat min 12 max 26
— Casablanca min 17 max 24
— El Jadida min 15 max 26
— Settat min 14 max 30
— Safi min 15 max 26
— Khouribga min 14 max 30
— Béni Mellal min 15 max 29
— Marrakech min 16 max 33
— Meknès min 12 max 30
— Fès min 12 max 33
— Ifrane min 11 max 22
— Taounate min 19 max 34
— Errachidia min 18 max 32
— Ouarzazate min 14 max 33
— Agadir min 18 max 25
— Essaouira min 15 max 24
— Laâyoune min 15 max 27
— Es-Semara min 16 max 31
— Dakhla min 18 max 26
— Aousserd min 20 max 37
— Lagouira min 20 max 28
— Midelt min 12 max 24