Société

Météo. Températures en hausse au nord ce mercredi 24 septembre avec des orages par endroits

La lagune de Sidi Moussa, à environ 50 km au sud de la ville d'El Jadida.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 septembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/09/2025 à 05h57

- Temps assez chaud sur le sud-est et l’extrême sud du pays.

- Formations brumeuses, par endroits, sur la Méditerranée, les côtes centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

- Ondées et orages, par endroits, sur le Sud de l’Oriental et l’Est du moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, la Méditerranée, les hauts plateaux orientaux, le sud-est et les provinces sahariennes.

- Chasses-poussières, par endroits, sur le sud-est et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur les provinces sahariennes, de 6/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/20°C ailleurs.

- Température du jour en hausse sur la partie Nord du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Media, devenant, localement, peu agitée à agitée sur l’extrême nord de la zone et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Océans profonds, une destruction irréversible

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 septembre 2025:

Oujda min 16 max 31

Bouarfa min 15 max 30

Al Hoceima min 17 max 25

Tétouan min 17 max 25

Sebta min 21 max 24

Mellilia min 21 max 25

Tanger min 20 max 28

Kénitra min 15 max 27

Rabat min 12 max 26

Casablanca min 17 max 24

El Jadida min 15 max 26

Settat min 14 max 30

Safi min 15 max 26

Khouribga min 14 max 30

Béni Mellal min 15 max 29

Marrakech min 16 max 33

Meknès min 12 max 30

Fès min 12 max 33

Ifrane min 11 max 22

Taounate min 19 max 34

Errachidia min 18 max 32

Ouarzazate min 14 max 33

Agadir min 18 max 25

Essaouira min 15 max 24

Laâyoune min 15 max 27

Es-Semara min 16 max 31

Dakhla min 18 max 26

Aousserd min 20 max 37

Lagouira min 20 max 28

Midelt min 12 max 24

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/09/2025 à 05h57
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

Articles les plus lus

1
«Entre 5% et 20% de la population algérienne est d’origine turque»: l’ambassadeur de Turquie en Algérie à l’origine d’une onde de choc
2
Législatives: le scrutin aura lieu fin septembre 2026
3
Quand l’ambassadeur turc rappelle que l’actuelle Algérie fut une colonie ottomane
4
Transferts des MRE: un léger repli qui cache un potentiel inexploité
5
Quand le soleil glisse sur l’eau: Tanger Med inaugure la première centrale solaire flottante d’Afrique
6
Le Maghreb selon Tebboune!
7
Société normale et intolérance
8
Quand l’or vient sublimer le zellige marocain
Revues de presse

Voir plus