Météo. Températures en hausse au nord ce mercredi 24 septembre avec des orages par endroits

La lagune de Sidi Moussa, à environ 50 km au sud de la ville d'El Jadida.

- Temps assez chaud sur le sud-est et l’extrême sud du pays.

- Formations brumeuses, par endroits, sur la Méditerranée, les côtes centres et le Nord-Ouest des provinces sahariennes, la matinée et la nuit.

- Ondées et orages, par endroits, sur le Sud de l’Oriental et l’Est du moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, la Méditerranée, les hauts plateaux orientaux, le sud-est et les provinces sahariennes.

- Chasses-poussières, par endroits, sur le sud-est et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 20/26°C sur les provinces sahariennes, de 6/12°C sur l’Atlas et le Rif et de 14/20°C ailleurs.

- Température du jour en hausse sur la partie Nord du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Media, devenant, localement, peu agitée à agitée sur l’extrême nord de la zone et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 24 septembre 2025:

— Oujda min 16 max 31

— Bouarfa min 15 max 30

— Al Hoceima min 17 max 25

— Tétouan min 17 max 25

— Sebta min 21 max 24

— Mellilia min 21 max 25

— Tanger min 20 max 28

— Kénitra min 15 max 27

— Rabat min 12 max 26

— Casablanca min 17 max 24

— El Jadida min 15 max 26

— Settat min 14 max 30

— Safi min 15 max 26

— Khouribga min 14 max 30

— Béni Mellal min 15 max 29

— Marrakech min 16 max 33

— Meknès min 12 max 30

— Fès min 12 max 33

— Ifrane min 11 max 22

— Taounate min 19 max 34

— Errachidia min 18 max 32

— Ouarzazate min 14 max 33

— Agadir min 18 max 25

— Essaouira min 15 max 24

— Laâyoune min 15 max 27

— Es-Semara min 16 max 31

— Dakhla min 18 max 26

— Aousserd min 20 max 37

— Lagouira min 20 max 28

— Midelt min 12 max 24