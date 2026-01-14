Météo. Températures en baisse ce mercredi 14 janvier, avec des chutes de neige en altitude

- Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.
- Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas à partir de 1700m.
- Passages nuageux assez denses avec pluies ou averses localement orageuses sur le Tangérois, le Rif, Loukkos et le Nord du Gharb.
- Temps passagèrement nuageux avec pluies sur la Méditerranée, le Saiss, le Haut Atlas, les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Souss, le Moyen Atlas et ses plaines ouest voisines, le Sud-Est et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.
- Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussière locales sur le Sud.
- Température minimale de l’ordre de -6/1°C sur l’Atlas, de 2/6°C sur le Rif, le Sud-Est et l’Oriental, de 12/16°C près des côtes sud et de 6/12°C partout ailleurs.
- Températures diurnes en baisse dans l’ensemble.
- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan-Tan, et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 14 janvier 2026 :
– Oujda min 7 max 16
– Bouarfa min 2 max 11
– Al Hoceima min 8 max 13
– Tétouan min 8 max 15
– Sebta min 12 max 15
– Mellilia min 11 max 16
– Tanger min 10 max 16
– Kénitra min 9 max 15
– Rabat min 11 max 16
– Casablanca min 9 max 16
– El Jadida min 7 max 16
– Settat min 6 max 14
– Safi min 8 max 16
– Khouribga min 6 max 12
– Béni Mellal min 3 max 12
– Marrakech min 8 max 15
– Meknès min 6 max 12
– Fès min 6 max 12
– Ifrane min –2 max 5
– Taounate min 8 max 14
– Errachidia min 2 max 13
– Ouarzazate min 1 max 11
– Agadir min 11 max 17
– Essaouira min 10 max 17
– Laâyoune min 10 max 21
– Es-Semara min 9 max 21
– Dakhla min 12 max 20
– Aousserd min 11 max 23
– Lagouira min 13 max 24
– Midelt min 1 max 7