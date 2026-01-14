Société

Météo. Températures en baisse ce mercredi 14 janvier, avec des chutes de neige en altitude

DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 14 janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/01/2026 à 05h56

- Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

- Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas à partir de 1700m.

- Passages nuageux assez denses avec pluies ou averses localement orageuses sur le Tangérois, le Rif, Loukkos et le Nord du Gharb.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies sur la Méditerranée, le Saiss, le Haut Atlas, les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Souss, le Moyen Atlas et ses plaines ouest voisines, le Sud-Est et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussière locales sur le Sud.

- Température minimale de l’ordre de -6/1°C sur l’Atlas, de 2/6°C sur le Rif, le Sud-Est et l’Oriental, de 12/16°C près des côtes sud et de 6/12°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en baisse dans l’ensemble.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan-Tan, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 14 janvier 2026 :

Oujda min 7 max 16

Bouarfa min 2 max 11

Al Hoceima min 8 max 13

Tétouan min 8 max 15

Sebta min 12 max 15

Mellilia min 11 max 16

Tanger min 10 max 16

Kénitra min 9 max 15

Rabat min 11 max 16

Casablanca min 9 max 16

El Jadida min 7 max 16

Settat min 6 max 14

Safi min 8 max 16

Khouribga min 6 max 12

Béni Mellal min 3 max 12

Marrakech min 8 max 15

Meknès min 6 max 12

Fès min 6 max 12

Ifrane min –2 max 5

Taounate min 8 max 14

Errachidia min 2 max 13

Ouarzazate min 1 max 11

Agadir min 11 max 17

Essaouira min 10 max 17

Laâyoune min 10 max 21

Es-Semara min 9 max 21

Dakhla min 12 max 20

Aousserd min 11 max 23

Lagouira min 13 max 24

Midelt min 1 max 7

