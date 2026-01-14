Météo. Températures en baisse ce mercredi 14 janvier, avec des chutes de neige en altitude

- Temps assez froid à localement froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux.

- Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas à partir de 1700m.

- Passages nuageux assez denses avec pluies ou averses localement orageuses sur le Tangérois, le Rif, Loukkos et le Nord du Gharb.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies sur la Méditerranée, le Saiss, le Haut Atlas, les plaines atlantiques au Nord d’Essaouira et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

- Temps passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le Souss, le Moyen Atlas et ses plaines ouest voisines, le Sud-Est et les plateaux de phosphates et d’Oulmès.

- Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussière locales sur le Sud.

- Température minimale de l’ordre de -6/1°C sur l’Atlas, de 2/6°C sur le Rif, le Sud-Est et l’Oriental, de 12/16°C près des côtes sud et de 6/12°C partout ailleurs.

- Températures diurnes en baisse dans l’ensemble.

- Mer belle en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tan-Tan, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 14 janvier 2026 :

– Oujda min 7 max 16

– Bouarfa min 2 max 11

– Al Hoceima min 8 max 13

– Tétouan min 8 max 15

– Sebta min 12 max 15

– Mellilia min 11 max 16

– Tanger min 10 max 16

– Kénitra min 9 max 15

– Rabat min 11 max 16

– Casablanca min 9 max 16

– El Jadida min 7 max 16

– Settat min 6 max 14

– Safi min 8 max 16

– Khouribga min 6 max 12

– Béni Mellal min 3 max 12

– Marrakech min 8 max 15

– Meknès min 6 max 12

– Fès min 6 max 12

– Ifrane min –2 max 5

– Taounate min 8 max 14

– Errachidia min 2 max 13

– Ouarzazate min 1 max 11

– Agadir min 11 max 17

– Essaouira min 10 max 17

– Laâyoune min 10 max 21

– Es-Semara min 9 max 21

– Dakhla min 12 max 20

– Aousserd min 11 max 23

– Lagouira min 13 max 24

– Midelt min 1 max 7