Météo. Températures en baisse avec des orages légers attendus sur le Royaume ce dimanche 29 mars, et des chutes de neige sur les montagnes

Les remparts de la ville d'Asilah.

Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.

– Nuages bas denses avec formations brumeuses ou bruines par endroits sur les côtes atlantiques, l’Oriental et les plaines intérieures centre, la matinée et la nuit.

– Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur l’Oriental, l’est de la Méditerranée, l’Atlas et le Sud-Est.

– Chutes de neige sur les Hauts plateaux orientaux et le Moyen Atlas la nuit.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée, les Haut et Moyen Atlas, le Rif, les côtes nord au nord d’Essaouira, les côtes sud et l’Oriental.

– Chasse-sables locales sur les provinces sahariennes et le sud de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/15°C sur les provinces sud et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, l’Oriental et les plaines centre et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée en Méditerranée et ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 29 mars 2026 :

– Oujda min 08 max 15

– Bouarfa min 03 max 14

– Al Hoceima min 11 max 16

– Tétouan min 08 max 16

– Sebta min 12 max 18

– Mellilia min 10 max 16

– Tanger min 11 max 20

– Kénitra min 11 max 20

– Rabat min 11 max 19

– Casablanca min 15 max 19

– El Jadida min 15 max 19

– Settat min 10 max 21

– Safi min 13 max 22

– Khouribga min 09 max 20

– Béni Mellal min 10 max 21

– Marrakech min 10 max 25

– Meknès min 08 max 21

– Fès min 08 max 21

– Ifrane min 02 max 12

– Taounate min 10 max 22

– Errachidia min 08 max 22

– Ouarzazate min 08 max 24

– Agadir min 13 max 20

– Essaouira min 14 max 22

– Laâyoune min 15 max 26

– Es-Semara min 14 max 29

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 15 max 32

– Lagouira min 15 max 28

– Midelt min 05 max 18.