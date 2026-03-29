Société

Météo. Températures en baisse avec des orages légers attendus sur le Royaume ce dimanche 29 mars, et des chutes de neige sur les montagnes

Les remparts de la ville d'Asilah.

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 29 mars 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/03/2026 à 05h59

Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, la matinée et la nuit.

– Nuages bas denses avec formations brumeuses ou bruines par endroits sur les côtes atlantiques, l’Oriental et les plaines intérieures centre, la matinée et la nuit.

– Temps passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur l’Oriental, l’est de la Méditerranée, l’Atlas et le Sud-Est.

– Chutes de neige sur les Hauts plateaux orientaux et le Moyen Atlas la nuit.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée, les Haut et Moyen Atlas, le Rif, les côtes nord au nord d’Essaouira, les côtes sud et l’Oriental.

– Chasse-sables locales sur les provinces sahariennes et le sud de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 12/15°C sur les provinces sud et près des côtes et de 06/11°C partout ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les provinces sahariennes, le Sud-Est, l’Oriental et les plaines centre et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée en Méditerranée et ailleurs.

Lire aussi : Zegzel: la vallée des mémoires face à l’épreuve du temps et du climat

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 29 mars 2026 :

Oujda min 08 max 15

Bouarfa min 03 max 14

Al Hoceima min 11 max 16

Tétouan min 08 max 16

Sebta min 12 max 18

Mellilia min 10 max 16

Tanger min 11 max 20

Kénitra min 11 max 20

Rabat min 11 max 19

Casablanca min 15 max 19

El Jadida min 15 max 19

Settat min 10 max 21

Safi min 13 max 22

Khouribga min 09 max 20

Béni Mellal min 10 max 21

Marrakech min 10 max 25

Meknès min 08 max 21

Fès min 08 max 21

Ifrane min 02 max 12

Taounate min 10 max 22

Errachidia min 08 max 22

Ouarzazate min 08 max 24

Agadir min 13 max 20

Essaouira min 14 max 22

Laâyoune min 15 max 26

Es-Semara min 14 max 29

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 15 max 32

Lagouira min 15 max 28

Midelt min 05 max 18.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/03/2026 à 05h59
#Climat#Météo#Météorologie#températures#neige#pluies#DGM

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