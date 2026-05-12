Météo. Entre chaleur au Sud et averses orageuses sur l’Oriental ce mardi 12 mai

- Temps assez chaud sur le Sud-est et le Sud.

- Ondées et orages épars sur l’extrême Sud-Est, le Sud de l’Oriental et localement sur les provinces du Sud.

- Bruine ou gouttes de pluies éparses sur le Rif, les côtes nord et centre et le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes à parfois fortes sur le Sud-Est, le Sud de l’Oriental, l’Atlas et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 4/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/21°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et les provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur le Sud des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée sur le littoral.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 12 mai 2026:

– Oujda min 14 max 24

– Bouarfa min 18 max 25

– Al Hoceima min 13 max 20

– Tétouan min 12 max 22

– Sebta min 16 max 20

– Mellilia min 16 max 20

– Tanger min 12 max 22

– Kénitra min 12 max 23

– Rabat min 12 max 22

– Casablanca min 13 max 21

– El Jadida min 12 max 22

– Settat min 10 max 25

– Safi min 11 max 24

– Khouribga min 7 max 24

– Béni Mellal min 11 max 24

– Marrakech min 11 max 28

– Meknès min 10 max 24

– Fès min 12 max 25

– Ifrane min 5 max 16

– Taounate min 11 max 23

– Errachidia min 21 max 34

– Ouarzazate min 16 max 32

– Agadir min 13 max 24

– Essaouira min 12 max 22

– Laâyoune min 15 max 24

– Es-Semara min 17 max 22

– Dakhla min 17 max 26

– Aousserd min 17 max 38

– Lagouira min 18 max 28

– Midelt min 12 max 23