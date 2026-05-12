Société

Météo. Entre chaleur au Sud et averses orageuses sur l’Oriental ce mardi 12 mai

Tétouan.

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 12 mai 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/05/2026 à 06h02

- Temps assez chaud sur le Sud-est et le Sud.

- Ondées et orages épars sur l’extrême Sud-Est, le Sud de l’Oriental et localement sur les provinces du Sud.

- Bruine ou gouttes de pluies éparses sur le Rif, les côtes nord et centre et le Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes à parfois fortes sur le Sud-Est, le Sud de l’Oriental, l’Atlas et le Sud avec chasse-poussières par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de 4/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 15/21°C sur le Sud de l’Oriental, le Sud-est, l’Est et les provinces sahariennes, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température maximale en hausse sur le Sud des provinces sahariennes et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée sur le littoral.

Lire aussi : Infrastructures, eau, ports, météo: Nizar Baraka lance un observatoire digital des projets publics

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 12 mai 2026:

Oujda min 14 max 24

Bouarfa min 18 max 25

Al Hoceima min 13 max 20

Tétouan min 12 max 22

Sebta min 16 max 20

Mellilia min 16 max 20

Tanger min 12 max 22

Kénitra min 12 max 23

Rabat min 12 max 22

Casablanca min 13 max 21

El Jadida min 12 max 22

Settat min 10 max 25

Safi min 11 max 24

Khouribga min 7 max 24

Béni Mellal min 11 max 24

Marrakech min 11 max 28

Meknès min 10 max 24

Fès min 12 max 25

Ifrane min 5 max 16

Taounate min 11 max 23

Errachidia min 21 max 34

Ouarzazate min 16 max 32

Agadir min 13 max 24

Essaouira min 12 max 22

Laâyoune min 15 max 24

Es-Semara min 17 max 22

Dakhla min 17 max 26

Aousserd min 17 max 38

Lagouira min 18 max 28

Midelt min 12 max 23

Par Le360 (avec MAP)
Le 12/05/2026 à 06h02
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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