Météo. De la pluie et de la neige à partir de ce jeudi

À partir de la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 février 2024, la situation météorologique connaîtra un changement suite au rapprochement d’une dépression de l’ouest de l’Europe ce qui favorisera l’établissement d’un flux d’Ouest favorable aux pluies sur le Maroc, indique la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des nuages accompagnés de pluies modérées parfois fortes vont intéresser dès la nuit du jeudi et la journée du vendredi les plaines atlantiques nord et centre puis s’étendront vers les régions intérieures, les reliefs de l’Atlas, le Rif et l’est du pays. Des chutes de neige sont également prévues le vendredi et samedi sur les sommets du Haut et Moyen Atlas et probablement sur l’est du Rif avec baisse des températures.

Cette perturbation météorologique sera aussi accompagnée de vents forts avec des rafales de vent assez fortes à fortes le vendredi et samedi sur le Nord, le Centre, les reliefs et l’Oriental.

Des pluies et averses sont encore prévues le samedi, sur le nord et le centre du pays, les reliefs de l’Atlas, du Rif, le nord-est du pays. Le dimanche, des pluies résiduelles sont encore prévues sur le nord et le nord-est du pays et les reliefs du Rif et Moyen Atlas. Le temps se stabilisera progressivement ensuite avec des températures relativement froides sur l’Atlas, le sud-est et les hauts plateaux orientaux les matinées et les nuits.