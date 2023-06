Météo. Averses orageuses et faibles pluies dans certaines régions ce jeudi 1er juin

- Averses orageuses sur le Sud de l’Oriental et les Haut et Moyen Atlas.

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses sur le Gharb, les plateaux de phosphates et d’Oulmes et les plaines voisines a l’ouest de l’Atlas.

- Nuages bas et formations brumeuses sur les plaines nord et centre et les côtes Sud.

- Rafales de vent assez fortes avec chasses-poussière sur le Souss, le Sud-Est, l’Oriental, l’Anti-Atlas et le nord des provinces Sud.

- Températures minimales de l’ordre de 05/11°c sur l’atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, 16/21°c sur le souss, l’extrême sud-est et les provinces sahariennes et de 10/16°c sur le reste du Royaume.

- Températures maximales en hausse sur le sud-est et en baisse ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, sur le Détroit, entre Cap Spartel et Casablanca et entre Tarfaya et Boujdour, et peu agitée ailleurs.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 1er juin 2023:

- Oujda: min 15°C; max 32°C

- Bouarfa: min 17°C; max 25°C

- Al Hoceima: min 18°C; max 27°C

- Tétouan: min 16°C; max 26°C

- Sebta: min 15°C; max 24°C

- Mellilia: min 15°C; max 25°C

- Tanger: min 18°C; max 32°C

- Kénitra: min 16°C; max 26°C

- Rabat: min 16°C; max 24°C

- Casablanca: min 18°C; max 23°C

- El Jadida: min 18°C; max 25°C

- Settat: min 12°C; max 26°C

- Safi: min 17°C; max 25°C

- Khouribga: min 16°C; max 27°C

- Béni Mellal: min 16°C; max 28°C

- Marrakech: min 16°C; max 29°C

- Meknès: min 15°C; max 26°C

- Fès: min 17°C; max 27°C

- Ifrane: min 09°C; max 19°C

- Taounate: min 18°C; max 28°C

- Errachidia: min 19°C; max 29°C

- Ouarzazate: min 18°C; max 32°C

- Agadir: min 18°C; max 24°C

- Essaouira: min 16°C; max 23°C

- Laâyoune: min 18°C; max 29°C

- Smara: min 17°C; max 31°C

- Dakhla: min 18°C; max 24°C

- Aousserd: min 20°C; max 34°C

- Lagouira: min 19°C; max 27°C

- Midelt: min 11°C; max 21°C.