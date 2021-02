© Copyright : DR

C'est dans le cadre de la mise en oeuvre du programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de Tétouan que plus d'une centaine de contrats de travail a été signée. Les autorités provinciales à la préfecture de M'diq-Fnideq et l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) ont en effet commencé à conclure des contrats de travail, au profit de quelques femmes touchées par la crise économique provoquée par la pandémie du Covid-19 et la fermeture du point de passage de Bab Sebta.

Ainsi, quelque 107 contrats de travail ont été signés au profit d'un groupe de femmes pour travailler dans une unité industrielle spécialisée dans le recyclage textile, a indiqué à la MAP, l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), notant que le nombre de contrats signés devrait atteindre 700 au cours de cette semaine, tout en assurant le transport gratuit des bénéficiaires.*

Ces 700 contrats sont répartis auprès de trois entreprises qui opèrent dans les industries du textile et de l'habillement, secteur qui demande une main-d'œuvre importante. Ces nouveaux contrat participeront à absorber le chômage parmi cette catégorie de femmes qui manquent de compétences professionnelles. Ainsi, 300 contrats ont été signés avec une entreprise installée dans la zone d'activités économiques Tétouan Park, 200, avec une société à Tanger, et 200 autres avec une entreprise à Tétouan, a précisé la même source. L'APDN a relevé qu'il a été convenu d'achever la conclusion de tous les contrats de travail vers le milieu de cette semaine, tout en accordant une avance sur salaire aux bénéficiaires, compte tenu du caractère urgent de l'opération. D'autres initiatives d'emploi sont en cours de mise en place, dans le cadre des efforts déployés pour favoriser la relance économique de la province de Tétouan et de la préfecture de M'diq-Fnideq.

Ces contrats s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de Tétouan, en particulier le deuxième axe lié au développement et la création de mécanismes pour attirer les investissements dans la zone d'activités économiques Tétouan Park, a conclu la même source.

Il est à noter qu'une série de réunions s'est tenue, sous la supervision du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, en présence du gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, et du directeur général de l'APDN, avec un groupe d'investisseurs pour les inciter à s'installer dans les zones d'activités économiques de Tétouan, Fnideq et de Martil, en contrepartie d'appui et de facilités administratives.