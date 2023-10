Lutte contre le terrorisme et le radicalisme: un Centre Moussalaha verra le jour à Rabat

Comme l’explique la Délégation générale de l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), le centre Moussalaha («Réconciliation» en français) sera installé en application des instructions royales appelant à capitaliser sur les expériences accumulées dans le cadre du programme Moussalaha, visant la réinsertion des personnes condamnées pour terrorisme.

Cette nouvelle structure fera l’objet d’une convention de partenariat, qui sera signée le jeudi 2 novembre entre la DGAPR, le ministère de l’Économie et des Finances, la Rabita mohammadia des oulémas, le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus. Selon les sources interrogées par Le360, ledit centre prendra ses quartiers dans les locaux de la Rabita mohammadia des oulémas, sis à Rabat.

Lire aussi : Moussalaha: 20 détenus pour terrorisme ont bénéficié de la réinsertion en 2023

Lancé en 2017, le programme Moussalaha se décline sous forme de cycles de formation proposés aux personnes incarcérées pour terrorisme ou radicalisme religieux, et qui ont procédé à une remise en cause sincère et ferme de leurs convictions.

À fin juin 2023, ce programme a bénéficié à 279 détenus pour terrorisme ou apologie du terrorisme, dont une vingtaine de personnes condamnées en 2023. Sur ces 279 bénéficiaires, 202 ont pu recouvrer leur liberté, dont 159 via une grâce royale.