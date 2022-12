© Copyright : Said Kadry / Le360

VidéoPlusieurs localités dans la province de Larache ont connu d’importantes précipitations, dimanche 11 décembre 2022, qui ont nettement amélioré les retenues des barrages et les niveaux des cours d’eau qui alimentent toute la région. Reportage.

Une lueur d’espoir pour les citoyens et agriculteurs du Nord du Royaume. Les précipitations qu’ont connues plusieurs régions du Maroc, dimanche, ont nettement amélioré les retenues des barrages et les niveaux des cours d’eau de la région.

Tant attendues par tous, ces pluies ont eu un impact positif sur les forêts ravagées, l’été dernier, par les incendies. Ainsi, plus de 100 mm ont été relevés dans la région permettant de rafraîchir les nappes phréatiques et de faire progresser le taux de remplissage des barrages de la région, notamment le barrage Martil et le barrage Dar Khrofa.

Ils convient de rappeler que de fortes pluies, parfois à caractère orageux, sont attendues dans plusieurs provinces du Royaume, mercredi 14 et jeudi 15 décembre, a annoncé lundi 12 décembre 2022 la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des pluies fortes parfois orageuses (40-90 mm) intéresseront les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, Tétouan, Larache, Ouezzane, M'diq-Fnideq, Chefchaouen, Taounate, Sidi Kacem et Kénitra de ce mercredi à 7h00 au lendemain, jeudi, à 06h00, indique la DGM dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange.