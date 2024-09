Les Marocains du Liban quittent le pays

De la fumée s'échappe du site d'une frappe aérienne israélienne sur la ville libanaise de Baalbeck, dans la vallée de la Bekaa, le 23 septembre 2024.. AFP or licensors

Selon une source autorisée, de nombreux marocains ont quitté le Liban juste après les premières frappes israéliennes visant le Hizbollah. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger suit de très près la situation de la communauté marocaine dans ce pays à travers une cellule de crise qui a été créée dernièrement, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du jeudi 26 septembre.

Les mêmes sources indiquent que cette cellule travaille sans relâche pour réagir aux évolutions de la situation et prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires.

Ce faisant, les services concernés au sein de ce département à Rabat restent mobilisés et en contact direct avec l’ambassade du Maroc au Liban.

Ce genre d’action est mené systématiquement par le ministère des Affaires étrangères après l’éclatement de toute crise à travers le monde pouvant constituer une menace à la sécurité des citoyens marocains. Jusqu’à l’après-midi du mercredi 25 septembre aucun pays n’a annoncé avoir pris des mesures pour rapatrier ses ressortissants.

Jusqu’à présent le ministère des Affaires étrangères n’a pas établi un plan d’évacuation des Marocains vers le Royaume bien que près de 1500 citoyens marocains se soient déjà inscrits auprès de l’ambassade marocaine à Beyrouth, relaie Al Ahdath Al Maghribia. Ils réclament leur évacuation rapide via des vols soit vers le Maroc ou vers les pays voisins tels que chypre et la Turquie avant que les aéroports ne soient plus opérationnels.

Jusqu’à hier mercredi 25 septembre, l’aéroport de Beyrouth continue de fonctionner mais certaines compagnies aériennes, arabes et étrangères, ont déjà suspendu certains de leurs vols.