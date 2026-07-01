Société

Le réseau de l’enseignement français à l’étranger s’étend à Tanger: le Groupe scolaire Paul Valéry obtient son homologation

Le Groupe scolaire Paul Valéry de Tanger.

Le Groupe scolaire Paul Valéry de Tanger.

Le ministère français de l’Éducation nationale, avec l’aval des autorités marocaines, vient d’accorder l’homologation au Groupe scolaire Paul Valéry de Tanger. À compter de la rentrée de septembre 2026, l’établissement rejoint ainsi le réseau de l’enseignement français à l’étranger, coordonné par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Ses élèves bénéficieront d’un enseignement pleinement conforme aux programmes français et d’un parcours scolaire reconnu par l’État français.

Par La Rédaction
Le 01/07/2026 à 08h00

Cette reconnaissance intervient dans un contexte particulièrement favorable. Portée par une expansion économique et démographique soutenue, Tanger renforce son attractivité auprès des investisseurs comme des familles, marocaines et internationales, qui choisissent de s’y installer. Cette dynamique fait naître un besoin croissant de places dans les établissements français, que l’offre actuelle ne suffit plus à absorber.

L’homologation vient consacrer le parcours d’un établissement qui s’est rapidement imposé parmi les acteurs de référence de l’enseignement à Tanger. Accueillant aujourd’hui plusieurs centaines d’élèves, de la maternelle au collège, le Groupe scolaire Paul Valéry Tanger répond aux attentes de familles en quête d’un enseignement français d’excellence — dispensé dans le respect de l’identité nationale, des valeurs du Royaume et du cadre réglementaire marocain.

«Derrière cette reconnaissance, il y a d’abord des familles: celles qui s’installent à Tanger, du Maroc comme de l’étranger, et qui veulent pour leurs enfants un parcours scolaire solide et pleinement reconnu. Notre responsabilité est d’être à la hauteur de cette confiance et de grandir au rythme d’une ville qui se transforme», déclare Oussama Alaoui, directeur général du Groupe scolaire Paul Valéry Tanger

Dans cette perspective, l’établissement poursuit son développement avec la réalisation d’un nouveau complexe éducatif conçu selon les standards internationaux. Ce futur campus, doté d’infrastructures pédagogiques modernes, permettra d’accompagner durablement la croissance des effectifs et l’évolution des besoins éducatifs de la région.

À travers cette homologation, c’est l’ensemble de l’offre d’enseignement français à Tanger qui se trouve renforcée — au bénéfice d’une métropole qui confirme, année après année, son statut de pôle économique majeur et de destination privilégiée pour les familles venues du Maroc et du monde entier.

Par La Rédaction
Le 01/07/2026 à 08h00
#Enseignement français#AEFE#Paul Valéry#Tanger

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