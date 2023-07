Le ministère de la Santé interpellé sur la rareté des sérums antiscorpioniques

Les décès d’enfants des suites de morsures de scorpions et de serpents se multiplient en cette période de canicule dans plusieurs villes sans que le ministère de la Santé n’intervienne. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 7 juillet, que les habitants des régions concernées s’interrogent sur l’absence de sérums anti-venins dans les centres hospitaliers et les hôpitaux provinciaux. Une enfant de 6 ans originaire de la province d’Azilal est décédée mardi dernier, après avoir été piquée par un scorpion. Faute d’antidote dans l’hôpital de proximité, ses parents l’ont transportée à l’hôpital régional de Beni Mellal où elle a rendu l’âme.

Les morsures de scorpions se sont multipliées ces derniers temps. Une autre fillette âgée de 12 ans est morte à Fkih Ben Salah alors qu’elle jouait devant sa maison. Un nourrisson a aussi trouvé la mort à Tata, faute d’antidote dans les centres de santé de proximité.

Le quotidien Assabah souligne que la population s’interroge sur les véritables raisons qui expliquent le manque d’approvisionnement en sérums antiscorpioniques dans les hôpitaux situés dans les zones arides où prolifèrent insectes venimeux et reptiles. Il s’agit notamment des provinces du sud, de Marrakech et ses environs (Rhamna, Benguérir et El Kelaâ des Sraghna) ainsi que les villes du sud-ouest (Zagora, Tinguir et Rachidia) et les régions de Tadla et d’Azilal.

Au sujet du traitement de ces piqûres, les habitants n’hésitent pas à invoquer le principe du deux poids deux mesures, notamment dans le cas d’une touriste piquée par un scorpion dans un hôtel situé dans les environs de Marrakech et qui a été transportée en urgence au CHU de Marrakech où les soins nécessaires lui ont été prodigués.