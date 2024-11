Le Maroc lance le décompte national des troupeaux

Le ministère de l’Agriculture procèdera, dans les prochains jours, au recensement national du cheptel afin de dénombrer les effectifs d’ovins, de bovins et de caprins. Cette opération se déroulera dans un contexte de crise que connaît le secteur de l’élevage au Maroc, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 26 novembre.

Les agriculteurs et les propriétaires d’abattoirs ne cessent de se plaindre de la diminution du troupeau national et de la menace d’extinction de certaines races, conséquence de l’abattage des femelles lié à la hausse des prix des viandes des mâles. Ce recensement, qui durera 45 jours, vise à collecter des données précises sur la taille du troupeau national de moutons et de chèvres, à analyser ses spécificités et à étudier l’évolution des races locales.

Ce décompte cherche également à consigner des informations sur la répartition géographique des troupeaux ainsi que sur les taux de natalité et de croissance. Les données collectées seront intégrées dans une base de données nationale, qui permettra d’élaborer des politiques d’aide efficaces pour améliorer la productivité.

Une attention particulière sera portée aux races les plus adaptées aux changements climatiques actuels et aux conditions de sécheresse, qui ont fortement impacté le secteur de l’élevage.

Le ministère de l’Agriculture a signé une convention de coopération avec l’Association nationale des éleveurs ovins et caprins (ANOC) pour fournir les ressources humaines et logistiques nécessaires. Cette opération d’envergure mobilisera des centaines de recenseurs, répartis sur les différentes communes afin de garantir l’exactitude des données.

Le recensement inclura également les bergers nomades, considérés comme un maillon essentiel de l’élevage. Leurs troupeaux seront dénombrés, tout comme leur contribution au développement des races nationales.

Ce recensement intervient dans un contexte de multiplication des débats sur l’avenir du secteur de l’élevage, confronté à de nombreux défis, notamment les changements climatiques et l’augmentation des coûts de production. Malgré ces difficultés, les données préliminaires signalent une amélioration des taux de natalité de certaines races.