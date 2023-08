Filière laitière: le Maroc au chevet de son cheptel

La vague de sécheresse et le renchérissement des coûts des aliments du bétail sous l’effet de l’inflation ont fini par mettre le cheptel national à rude épreuve, impactant notamment le prix du lait. Les pouvoirs publics ont donc décidé de réagir, indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du jeudi 24 août.

Un nouveau dispositif, destiné à encourager l’acquisition de vaches laitières locales ou importées, est ainsi lancé. «Concrètement, une décision conjointe du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ainsi que le ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des finances en charge du budget, détermine les modalités et conditions d’octroi des subventions de l’État pour l’acquisition de vaches laitières importées», lit-on.

La nouvelle décision qui abroge et remplace la précédente fixe le montant de l’aide financière prévue dans le cadre du programme d’incitation de l’État pour l’acquisition de races sélectionnées de vaches à 6.000 dirhams pour chaque tête. La même décision précise que cette subvention est accordée en faveur des têtes importées jusqu’au 31 décembre 2026 ou lorsque le nombre total du contingent importé atteint 60.000 têtes.

Une deuxième décision a été également publiée au Bulletin officiel concernant l’acquisition des vaches produites localement, souligne le quotidien. Il s’agit de la décision conjointe du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, du ministre de l’Intérieur, ainsi que du ministre délégué en charge du budget, fixant le montant de la subvention de l’État et ses modalités pour l’acquisition de races de vaches laitières produites localement. Le premier article de cette décision stipule que le montant de la subvention accordée est fixé à 3.000 dirhams par tête.

«Cette subvention n’est accordée qu’une seule fois pour les vaches de races sélectionnées et produites au niveau national dans les unités pilotes d’élevage. Dans le détail, la subvention est accordée pour les têtes qui répondent à certaines conditions. Les vaches concernées doivent être de race Holstein, Jersey, Tarentaise et Normande», précise Aujourd’hui le Maroc.

Ces dernières doivent être également des femelles pleines et âgées entre 24 et 36 mois. Les têtes doivent porter le numéro national unique d’identification visible sur la carte d’identification et d’accompagnement des bovins (CIAB), sans oublier que les femelles en question doivent être enregistrées sur la base de données nationales au nom du demandeur.

La demande d’aide financière doit être déposée dans un délai de deux mois à compter de la date d’acquisition de la vache laitière.