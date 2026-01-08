Le Grand Agadir face à l’explosion de ses déchets: Tamelast s’étend pour éviter la saturation

Comme beaucoup de grandes métropoles marocaines, le Grand Agadir est aujourd’hui confronté à une production de déchets en constante augmentation, tant en volume qu’en diversité, un phénomène directement lié à la forte croissance démographique de la région. Depuis avril 2010, la décharge contrôlée de Tamelast, située dans la localité de Drarga à seulement trois kilomètres du centre urbain, constitue le principal site de traitement réglementé pour l’ensemble du territoire. Initialement conçue pour une exploitation sur 25 ans, cette installation reçoit chaque année près de 365.000 tonnes de déchets ménagers et assimilés provenant des dix communes du Grand Agadir. Cela correspond aux ordures produites par plus de 1,2 million d’habitants, selon les dernières statistiques démographiques.

Face à cette pression croissante et afin d’éviter une saturation prématurée des infrastructures, la capacité de la décharge, répartie à l’origine en deux casiers, est aujourd’hui appelée à évoluer. Un chantier d’envergure a ainsi été lancé pour l’extension du deuxième casier d’enfouissement, indique le quotidien Les Inspirations Éco. Cette opération stratégique est pilotée par le groupement des collectivités territoriales «Grand Agadir pour l’environnement et le développement durable», qui vise à optimiser les capacités de stockage et à moderniser le fonctionnement du site, garantissant ainsi la continuité du service public de traitement des déchets.

L’extension se déploie sur une emprise au sol de plus de 10.000 mètres carrés. Elle prévoit la mise en place d’un système d’étanchéité multicouche comprenant plus de 10.000 m² de géomembrane de 1,5 mm et un géotextile de protection, afin d’isoler efficacement les déchets de l’environnement naturel, explique Les Inspirations Éco. Les travaux de terrassement sont également conséquents, avec 519 m³ de terre excavée et 3.298 m³ de remblais pour la construction des digues, illustrant la volonté des ingénieurs d’augmenter la capacité de stockage vertical, tout en limitant l’emprise horizontale. L’investissement total pour ce projet est estimé à environ 2,61 millions de dirhams, avec un délai d’exécution très serré de seulement trois mois. L’objectif principal est d’assurer la continuité de l’exploitation du site et repousser le risque de saturation.

Parallèlement, le traitement des lixiviats, liquides issus de la décomposition des déchets, devient un enjeu technique majeur. La décharge de Tamelast stocke aujourd’hui près de 200.000 m³ de lixiviats, soit l’équivalent d’environ 80 piscines olympiques, répartis dans huit bassins. Ce stock représente un risque permanent pour la stabilité des infrastructures, malgré les mesures techniques mises en place, surtout face aux épisodes climatiques extrêmes. La complexité chimique de ces déchets rend leur traitement biologique particulièrement difficile, et la vétusté de certains bassins accentue les difficultés. La situation est devenue critique, les bassins étant presque tous saturés, à l’exception du huitième récemment mis en service, ce qui rend urgente la recherche de solutions efficaces pour le traitement et l’élimination de ces percolats, a-t-on lu.

À travers cette extension et la modernisation des installations, le Grand Agadir cherche donc à anticiper les défis d’une urbanisation rapide et à assurer la gestion durable de ses déchets, un enjeu à la fois sanitaire, environnemental et stratégique pour l’avenir de la métropole.