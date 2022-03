© Copyright : Adil Gadrouz - Le360

Le collectif des étudiants marocains en Ukraine est né. Cette communauté, qui regroupe des étudiants de différentes formations, vise à faciliter et accélérer la réintégration dans les universités de ces ressortissants marocains qui ont pu quitter ce pays après le déclenchement du conflit.

Dans un communiqué, le bureau de coordination du collectif des étudiants marocains en Ukraine annonce la création de cette nouvelle entité, dont l'objectif est de défendre les intérêts de ces ressortissants qui ont été obligés de quitter ce pays à l'Est de l'Europe, suite à l'invasion russe.

Selon ce même communiqué, le collectif des étudiants marocains en Ukraine aura pour mission d'assurer le processus de coordination entre ces étudiants et le ministère de tutelle et de faciliter et d’accélérer le processus de leur réintégration.

Contacté par Le360, le collectif a tenu à expliquer que l’idée de la création de cette coordination est venue après que ce groupement a tenu plusieurs réunions, lesquelles ont rassemblé beaucoup d’étudiants de différentes spécialités, afin de discuter des solutions pouvant faciliter leur réintégration universitaire.

Et c’est dans ce cadre-là que le bureau de coordination de ce collectif a mis en ligne un formulaire à l’attention de ces étudiants, afin de les recenser et d'identifier leurs domaines de formation et leurs niveaux d’études. A ce jour, plus de 2.300 réponses ont été reçues.

Ce collectif veut aujourd’hui s'asseoir à la table de discussions avec le ministère de l’Enseignement supérieur pour débattre des mesures qui seront ultérieurement prises pour faciliter la réintégration dans le système universitaire des étudiants touchés par la crise ukrainienne.

Dans une déclaration pour Le360, l’ambassadrice d'Ukraine accréditée au Maroc, Oksana Vasylieva, avait, rappelons-le, estimé à quelque 9.000 le nombre total d’étudiants marocains poursuivant leurs études dans son pays.

Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, avait, de son côté, tenu à rassurer tous les étudiants marocains d’Ukraine, en précisant que les dossiers seront étudiés au cas par cas et que tous les moyens seront mobilisés pour faciliter la réintégration des étudiants touchés par la crise ukrainienne (enseignements linguistiques supplémentaires, etc).

L'ensemble des établissements universitaires marocains, toutes disciplines confondues (médecine, ingénierie, etc.) sera aussi mobilisé dans le cadre de cette opération exceptionnelle.

Abdellatif Miraoui avait également indiqué avoir établi des contacts avec les autorités de certains pays (Roumanie, etc) en vue de pousser les universités locales à accueillir les étudiants marocains qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas pu regagner le Royaume.