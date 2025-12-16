L’AFEM, 25 ans à ouvrir de nouvelles voies pour l’entrepreneuriat féminin

Leïla Doukali, présidente nationale de l'AFEM (à gauche) et Saloua Karkri Belkeziz, présidente d’honneur, lors de la célébration des 25 ans de l'AFEM.

L’Association des femmes cheffes d’entreprises du Maroc (AFEM) a célébré, le 5 décembre 2025, son 25ème anniversaire, marquant un moment historique pour une institution engagée depuis un quart de siècle en faveur de la promotion et du développement de l’entrepreneuriat féminin au Maroc.

Depuis sa création en 2000, l’AFEM s’est affirmée comme un réseau incontournable de mobilisation, de plaidoyer et d’accompagnement, œuvrant pour une intégration pleine et durable des femmes dans le tissu économique national. Grâce à la vision de ses fondatrices et à la dynamique collective de ses membres, l’Association a contribué à installer la femme entrepreneure au cœur de la modernisation et de la croissance du Royaume.

Placée sous le thème «Leadership et entrepreneuriat féminin: pour un Maroc inclusif», la cérémonie jubilaire a réuni des acteurs institutionnels, économiques et financiers, ainsi que des délégations internationales venues de France, Monaco et Tunisie, témoignant du rayonnement régional et international du réseau AFEM.

À cette occasion, Leila Doukali, présidente nationale de l’AFEM, a déclaré: «Cette cérémonie était un moment unique de réunification, elle a rassemblé toutes ces femmes qui entreprennent. Car lorsqu’une femme entreprend, c’est tout un territoire qui se met en mouvement et c’est ce Maroc inclusif que nous souhaitons toutes.»

Les AFEM Awards

Moment phare de l’événement, la remise des AFEM Awards a permis de célébrer l’excellence et la diversité des parcours féminins à travers sept catégories, rendant hommage à des femmes inspirantes et influentes dans leurs domaines.

Les fondatrices ont été mises à l’honneur, dont Saloua Karkri Belkeziz, présidente d’honneur, ainsi que les pionnières ayant bâti les fondations du réseau. Un hommage spécial a été dédié à feue Khadija Doukali, pour son engagement remarquable, en présence de sa famille.

Le prix «Le déploiement-Past présidentes» a distingué des anciennes présidentes pour leur contribution à l’expansion nationale de l’AFEM. La catégorie Force du réseau - Présidentes régionales a salué les femmes ayant renforcé l’impact territorial de l’Association.

Le prix Innovation, remis par le Groupe AL MADA, a célébré des initiatives féminines porteuses de transformation et de disruption. La catégorie «She is the future», elle, a honoré des femmes leaders issues de plusieurs régions: Casablanca, Marrakech, Dakhla et Rabat.

Enfin, la catégorie Rayonnement - Femmes inspirantes a mis en lumière des profils marquants dont l’engagement, l’éthique et la créativité contribuent au progrès de la société marocaine.

Ces distinctions incarnent la diversité, la résilience et le leadership des femmes marocaines, confirmant la vocation de l’AFEM à encourager et à valoriser celles qui transforment leurs territoires et inspirent les générations futures.

Au-delà des remises de prix, la soirée a également été animée par des performances artistiques et une exposition collective, célébrant les talents féminins et les parcours exceptionnels qui composent l’histoire de l’AFEM.

Cette célébration des 25 ans a été l’occasion de revenir sur les grands jalons ayant marqué deux décennies et demie d’engagement continu, tout en projetant l’avenir d’un réseau engagé pour un Maroc inclusif, équitable et prospère.

Pour marquer cette étape symbolique, un film institutionnel et un ouvrage commémoratif retraçant l’histoire et l’impact de l’AFEM ont été présentés en avant-première.