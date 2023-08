La Marine royale porte secours à 190 candidats à la migration irrégulière

Des unités de la Marine royale et des éléments chargés de la surveillance du littoral ont intercepté, ce mardi 22 août, dans les eaux territoriales Sud du Royaume entre Tan-Tan et Dakhla, des embarcations de fortune ayant à bord près de 190 candidats à la migration irrégulière. Toutes les personnes secourues sont originaires d’Afrique subsaharienne, et compte parmi elles onze femmes, affirme une source militaire.

Les personnes secourues ont été acheminées saines et sauves aux ports nationaux les plus proches, après avoir reçu les soins nécessaires, avant d’être remises à la Gendarmerie royale pour suivre les procédures administratives d’usage, a-t-on précisé de même source.