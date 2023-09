Khouribga: un pédophile tombe grâce à «WhatsApp»

L'usage des réseaux sociaux serait dangereux pour la santé mentale des plus jeunes.

Un acteur de courts métrages vient d’être mis en détention provisoire, sur ordre du procureur du Roi près la cour d’appel de Khouribga. D’après le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son numéro du week-end des 9 et 10 septembre, le mis en cause a été interné à la prison civile jeudi dernier. Il est poursuivi pour viol avec force et pour attentat à la pudeur sur deux personnes mineures.

Ce qui aggrave encore son cas est que l’accusé, poursuit le quotidien, est en situation de récidive. Le représentant du ministère public, relate le quotidien, avait entendu plus tôt les deux victimes en présence de leurs tuteurs légaux. Les deux enfants ont ainsi repris, encore une fois, le récit de leur agression sexuelle depuis le début. L’acteur, qui joue dans des vidéos diffusées sur YouTube, les a agressés à plusieurs reprises. Il avait manifestement l’habitude d’abuser d’eux sexuellement dans sa chambre, au domicile de ses parents. Il vit encore, en effet, avec sa mère, précise le quotidien.

Selon Assabah, il utilise toujours le même scénario pour les attirer dans sa chambre. Après les avoir convaincus de le suivre, il leur explique qu’il doit s’entraîner pour ses prochains rôles à coucher avec des enfants. Pour paraître plus convaincant, il avait l’habitude de décorer la chambre comme dans ses vidéos, avec de la lumière tamisée. Les deux enfants, des fans qui ne rataient aucune de ses vidéos sur les réseaux sociaux, ont été faciles à convaincre.

Bien sûr, les familles n’étaient au courant de rien. Le premier substitut du procureur du Roi, chargé de prendre les dépositions, a été consterné d’apprendre que le mis en cause avait abusé des deux enfants en même temps à deux reprises. Lors de l’audition, le représentant du Parquet a pu constater que les deux garçons n’arrivaient pas à tenir correctement sur leur chaise. Ils avaient encore mal. L’un des deux présentait même une infection anale. Apeurés, ils ont été rassurés par le responsable judiciaire qui leur a expliqué à plusieurs reprises que le coupable serait puni par la loi.

Le représentant du ministère public, poursuit le quotidien, a interrogé le mis en cause. Ce dernier n’avait manifestement pas de mots pour décrire les faits qui lui sont reprochés. Il s’est contenté d’opiner de la tête durant pratiquement tout son interrogatoire. Il a bien tenté de nier, mais l’expertise médicale réalisée sur les deux enfants l’a clairement confondu.

Le procureur général a également dévoilé ses conversations avec les deux mineurs sur WhatsApp, qui comportent des dialogues à caractère sexuel on ne peut plus explicites. Dans son téléphone, les experts de la police scientifique et technique ont également extrait des images à caractère sexuel.

L’affaire, explique le quotidien, remonte à il y a quelque temps. La mère de l’un des deux enfants a noté le changement de comportement de son fils qui ne se séparait plus de son portable. Après le lui avoir arraché des mains et l’avoir fouillé, elle a découvert des conversations audios à caractère sexuel avec un jeune du quartier connu pour produire des vidéos sur YouTube. Suite à quoi, elle a décidé de porter plainte. Une enquête a été ouverte. Le procès du pédophile démarre la semaine prochaine.