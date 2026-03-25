Kelaâ des Sraghna: heurts violents entre habitants et forces publiques autour de la carrière d’un parlementaire

L’exécution d’un verdict ouvrant un passage routier vers la carrière de pierres du député et président de la commune urbaine des Kelaa-Des-Sraghna, a dégénéré en violents affrontements.

La commune de Sidi Aissa Ben Slimane, relevant de la province des Kelaa-Des-Sraghna, dans la région de Marrakech-Safi, a été secouée, mardi, par de violents affrontements entre plusieurs habitants et des forces de l’ordre, notamment des éléments de la gendarmerie royale et des agents des forces auxiliaires. «L’intervention des forces de l’ordre était effectuée, en application des décisions des autorités compétentes, pour interdire une manifestation organisée par les habitants d’un douar de ladite commune», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 26 mars.

Ces habitants, précisent les sources du quotidien, protestent contre l’exécution d’un verdict ordonnant «l’ouverture d’un passage routier menant à une carrière d’extraction et de concassage de pierres, projet lancé par une entreprise appartenant au président de la commune urbaine des Kelaa-Des-Sraghna, Noureddine Aït El Haj, qui est également député sous les couleurs de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) dans la même circonscription électorale locale».

La situation a dégénéré lorsque plusieurs habitants, qui étaient en sit-in sur les lieux, ont refusé de libérer le passage menant à la carrière d’extraction et de concassage de pierres en question. C’est à ce moment que l’intervention des forces de l’ordre, qui visait à assurer l’exécution du jugement judiciaire sous la supervision du parquet compétent et des autorités locales, a été ciblée par des jets de pierres, le lancement de projectiles et même des affrontements directs entre les deux parties.

D’après les sources du quotidien, vingt éléments des forces de l’ordre, (gendarmes et agents des forces auxiliaires) ont été blessés et transférés aux urgences de l’hôpital provincial pour subir les soins nécessaires. De même, un véhicule appartenant à la délégation provinciale de la Santé dans la région a été saccagé, indiquent les mêmes sources.

Une enquête a été ouverte le même jour par le parquet compétent pour déterminer les circonstances de ces affrontements. Les premières investigations, menées par les gendarmes dans le cadre de cette enquête, ont conduit à l’arrestation de certains individus qui seraient impliqués dans des actes de violence. Les habitants, rappelle le quotidien, avaient organisé un mouvement de colère devant le siège de la préfecture des Kelaa-Des-Sraghna, avant d’adresser «une pétition, portant plus de 300 signatures au ministre de l’Intérieur, protestant contre l’ouverture de cette carrière d’extraction et de concassage de pierres, qui selon eux, aurait des répercussions sur l’environnement, la nappe phréatique et leur agriculture».

Dans des déclarations à la presse, le président de la commune urbaine des Kelaa-Des-Sraghna, Noureddine Aït El Haj a fait savoir qu’«il n’a aucune responsabilité dans cette affaire, précisant qu’il n’est qu’un actionnaire dans ce projet lancé par son frère avec un investissement de dix millions de dirhams».