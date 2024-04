Images exclusives du barrage Charif Al Idrissi, rempli à 100%

Le barrage Charif Al Idrissi, que l’on qualifie parfois de «plus beau barrage au Maroc» en raison de la nature pittoresque qui l’entoure et de son architecture, est le cinquième plus grand barrage de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec une capacité totale de 121,6 millions de mètres cubes.

En plus d’irriguer de vastes superficies agricoles et arboricoles de la région, le barrage est le principal fournisseur d’eau potable de la «Colombe Blanche».

Il y a un peu plus d’un mois, le taux de remplissage de Charif Al Idrissi s’établissait à 86,1% (104,8 millions m³). Le 9 janvier 2024, il enregistrait un taux de remplissage plus bas de 80,3% (97,7 millions m³).

Fort de sa capacité de 121,6 millions m³, Charfi Al idrissi réserve un volume annuel à l’irrigation du périmètre Mhajrat/Ajras qui s’élève à 15 millions de m³.

30,7% au niveau national

Le taux de remplissage des barrages du Maroc a atteint 30,7% au 1er avril, avec un volume de retenues de plus de 4,942 milliards de mètres cubes, selon le bulletin du ministère de l’Équipement et de l’Eau sur la situation journalière des barrages au Royaume.

Ainsi, six barrages affichent un taux de remplissage de 100%, indique le bulletin, précisant qu’il s’agit des barrages de Nakhla, Chefchaouen, Acharif Al Idrissi, Oued Za, Bouhouda et Sidi Driss.

Lire aussi : Le barrage de Chefchaouen rempli à 100% après les dernières pluies

Le taux de remplissage de cinq autres barrages a dépassé 90%, à savoir Dkhila (90,8%), Aït Messaoud (95,7%), Allal Fassi (94,9%), Garde de Sebou (91,9%) et Ibn Batoutta (90,5%).

Certains barrages ont affiché des taux de remplissage supérieurs à 50%, à savoir Oued El Makhazine (88,2%), Tanger-Med (82,5%), Smir (87,5%), Moulay El Hassan Ben Al Mahdi (67%), Mechraa Hammadi (58,5%) et Al Wahda (53,2%).

Il s’agit également des barrages de Sidi Chahed (50%), Bab Louta (52,7%), Michlifen (57,3%), Timinoutine (68,9%), Sidi Mohamed Ben Slimane El Jazouli (72,4%), tandis que les taux de remplissage des barrages de Yacoub El Mansour, Abou Abbass Sebti et Sidi Saïd Maâchou se sont chiffrés respectivement à 86,2%, 78% et 66%.

Par bassins, le taux de remplissage a atteint 60,5% au Loukkos, 24,7% à Moulouya, 46,7% à Sebou, 27,7% à Bouregreg-Chaouia, 6,80% à Oum Er Rbia, 56,7% à Tensift, 14,7% à Souss-Massa, 20,7% à Draa-Oued Noun et 25,5% à Guir Ziz Rheris.