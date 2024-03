M’diq: visite guidée du barrage Smir, ressource vitale pour la ville de Tétouan

Situé au confluent des oueds Smir et El-lile, au sud-est du barrage de Nakhla et à 5 km à l’ouest de M’diq, le barrage Smir se démarque et semble à non point douter une destination privilégiée, surtout au printemps. Entouré de montagnes et de beaux paysages, il attire aussi bien les habitants locaux que les visiteurs venus des différentes villes du Nord, en quête de tranquillité et d’aventures au cœur de la nature.

Selon Mehdi Kebbar, responsable de ce barrage, cette infrastructure hydraulique vitale, avec une capacité de stockage de 38,95 millions de mètres cubes, joue un rôle crucial dans l’approvisionnement en eau potable de la région de Tétouan et du littoral avoisinant.

Au-delà de sa fonction utilitaire, ce barrage offre un spectacle naturel d’une beauté rare. Ses eaux cristallines, entourées de falaises abruptes et d’un paysage à la beauté saisissante, en font un lieu de prédilection pour les explorateurs et les amoureux de la nature.

Cette oasis naturelle offre également une vue imprenable sur la Méditerranée, attirant chaque semaine des dizaines de visiteurs de Tanger et Tétouan.

Malgré une baisse de remplissage due à une faible pluviométrie cette année, le barrage conserve un volume important de 31,58 millions de mètres cubes d’eau, représentant 81% de sa capacité totale, assurant ainsi la continuité de son rôle essentiel pour la région.