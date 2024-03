Guerre entre artistes à la soirée du Maroc au Festival de Riyad

Les coulisses du Festival de Riyad qui est le plus grand festival de musique du Moyen-Orient, a été le théâtre d’une guéguerre entre plusieurs artistes marocains. Selon le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 7 mars, c’était à l’occasion de la «soirée marocaine» dont l’organisation a d’ailleurs connu une grande perturbation, relève

La soirée marocaine, explique le quotidien, devait être animée par les artistes Abdelouahab Doukkali, Abdelfattah Elguerini et Hatim Ammor, en plus de la chanteuse populaire Zina Daoudia. Seulement, les organisateurs ont été surpris par la réaction de Hatim Ammor qui a refusé catégoriquement de passer sur scène après Abdelfattah Elguerini. Ce dernier devait passer, lui, à la suite du doyen des musiciens marocains Abdelouahab Doukkali. Ammor, a refusé cet ordre de passage sur scène, mais en laissant toutefois la porte ouverte à la négociation.

Des sources citées par le quotidien affirment que les organisateurs avaient établi un programme pour la soirée marocaine avec l’ordre de passage sur scène mentionné plus haut. Ils ne s’attendaient surtout pas à une quelconque objection de la part de l’un des artistes participants.

Sauf que Hatim Ammor ne l’a pas entendu de cette oreille. Il a refusé catégoriquement de passer après Elguerini, proposant de passer, lui, sur scène juste après Abdelouahab Doukkali. Ce qui a eu pour conséquence de perturber l’organisation, sachant que le contrat signé avec les artistes ne comporte pas l’heure du passage sur scène ni la durée de leur prestation.

Finalement, poursuit le quotidien, l’ordre de passage sur scène initialement prévu a été respecté. Mais cette fois c’est Abdelfattah Elguerini qui a manifesté son mécontentement quant à la réaction de Ammor. Surtout, souligne le quotidien, que ce dernier considère que Elguerini ne représente pas la chanson pour la jeunesse marocaine. La plupart de son répertoire a-t-il laissé entendre est composé de chanson exécutée dans le dialecte égyptien. De ce fait, il ne devait pas représenter la musique marocaine dans cette manifestation.

Et même en résolvant cette question d’ordre de priorité de passage sur la scène, les organisateurs n’étaient pas encore au bout de leur peine. Cette fois, c’est entre Zina Daoudia et Hatim Ammor qu’il y a eu un clash. La chanteuse populaire n’a pas du tout apprécié que Hatim Ammor, passé avant elle sur scène, ait pris la liberté de chanter certains morceaux de son propre répertoire. Elle a même été surprise que Ammor ait choisi d’interpréter certaines chansons parmi les plus connues et les plus populaires de la chanteuse. Ce qui a eu pour effet de perturber le programme de la prestation de cette dernière parce qu’elle avait justement l’intention d’interpréter les chansons qui l’ont fait connaître. Le pire c’est que Hatim Ammor ne l’a pas avertie de son intention d’interpréter une partie de son répertoire. Ammor étant par ailleurs connu pour interpréter des chansons pour jeunes et non le répertoire de la chanson populaire marocaine.

Et pour enfoncer le clou, conclut le quotidien, Hatim Ammor a fait exprès de dépasser le temps qui lui était imparti, c’est-à-dire une heure, laissant la chanteuse populaire attendre longtemps dans les coulisses. Et ce malgré l’insistance des organisateurs.