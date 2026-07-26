Guercif: un suspect lié à la mouvance extrémiste arrêté

La Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a porté un nouveau coup aux réseaux extrémistes en interpellant un individu partisan de l’idéologie radicale dans la ville de Guercif. Cette opération s’est appuyée sur des renseignements d’une grande précision fournis par les services de la DGST. «Grâce à ces informations, les éléments de la police judiciaire de Guercif ont pu cibler le suspect et mener un travail de repérage rigoureux afin de cerner ses déplacements avant de passer à l’action», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du lundi 27 juillet.

Le coup de filet s’est déroulé au petit matin dans une habitation située au quartier Hamria. La coordination étroite entre les services de renseignement civil et la police locale a permis de boucler le secteur, d’encercler le domicile et de sécuriser les lieux face à tout risque d’incident avant de procéder à l’arrestation de l’homme à l’intérieur de sa résidence. Lors de cette descente, les enquêteurs, appuyés par la DGST, ont perquisitionné les lieux et saisi du matériel informatique, un téléphone portable ainsi que d’autres objets utiles à l’enquête. Le suspect a d’abord été conduit au siège du district de police de Guercif avant d’être transféré dans les locaux du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) à Salé. Cette démarche vise à approfondir les recherches, à déterminer l’ampleur de son projet takfiri, à mettre au jour d’éventuelles ramifications et à identifier de potentiels complices, dans l’hypothèse où l’intéressé appartiendrait à une cellule structurée.

L’intervention s’est déroulée sous les yeux de nombreux riverains, qui ont assisté à la fin de l’opération d’arrestation et au transport du matériel saisi vers les véhicules des forces de l’ordre en vue des expertises techniques requises. «L’homme, âgé d’une trentaine d’années, n’a, pour l’instant, pas révélé l’intégralité de ses objectifs destructeurs. Les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme afin de faire toute la lumière sur ses intentions et ses projets d’action», écrit Assabah.

Cette arrestation intervient seulement deux semaines après une opération d’envergure menée par les forces spéciales de la DGST. Cette action simultanée avait permis de neutraliser dix individus imprégnés d’idées djihadistes dans sept villes du Royaume, à savoir Agadir, Taroudant, Casablanca, El Hajeb, Tétouan, Fkih Ben Salah et Safi.

Ces suspects avaient déjà prêté allégeance à leur chef et s’apprêtaient à passer à l’acte. Les investigations avaient alors démontré l’existence d’une coordination logistique et d’un soutien opérationnel avec la branche sahélo-saharienne de l’organisation État islamique. L’ensemble de ces interventions préventives confirme que la menace terroriste reste bien présente et constitue un défi sécuritaire permanent auquel les autorités marocaines répondent par une vigilance constante.