Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khaled Aït Taleb, a promis un système de santé «exemplaire» dans un délai de cinq ans. Ce sera au terme d’une réforme fondée sur le capital humain, les investissements et la bonne gouvernance. Entretien.

«Dans cinq ans, cette réforme, axée sur quatre piliers, donnera un système de santé complet et efficace», a affirmé le ministre, avant de fournir les détails liés à l’exécution de cet important chantier.

D’emblée, Khalid Aït Taleb, lui-même chirurgien, annonce que son ministère aura un nouveau siège. Le premier coup de pioche de ce nouvel édifice aura lieu en 2023. Ce sera soit au Souissi soit à Hay Ryad, les deux quartiers les plus huppés de la capitale.

Le ministre s’est également exprimé sur les derniers développements de la situation épidémiologique au Maroc, en lien avec le coronavirus. «Le virus BA5 qui circule actuellement est dans un phase ascendante de propagation à cause du relâchement général constaté quant aux mesures de précaution sanitaire», a indiqué le ministre.

Khalid Aït Taleb a cependant assuré que les hôpitaux et les services de soins intensifs et de réanimation fonctionnaient normalement et ne subissaient pas de pression particulière. La raison en est que «la vaccination a montré son efficacité en atténuant la gravité du Covid-19».

Au sujet de la fabrication des vaccins, le ministre donne rendez-vous au mois de septembre prochain, date du lancement de la fabrication des premiers vaccins Made in Morocco, à Benslimane.

Au sujet de la réforme structurelle entamée du secteur de la santé publique, Khalid Aït Taleb a indiqué qu’elle reposera notamment sur la bonne gouvernance, la construction de structures hospitalières de nouvelle génération, la formation de nouvelles compétences ainsi que la digitalisation.

Il a, à ce titre, annoncé la signature mardi 5 juillet 2022, sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, d’une convention portant sur le développement de l’offre de formation des médecins et du personnel médical. «Nous avons réduit la durée de formation des médecins à six ans et nous allons augmenter le rythme de cette formation pour parvenir à injecter, vers 2030, près de 3.900 médecins dans notre système», a-t-il affirmé.

La digitalisation et la généralisation de la couverture sociale sont les piliers de cette réforme, selon Khalid Aït Taleb. A ce titre, le département qu'il dirige s’attèle à offrir des soins à distance et en temps réel via en mettant en relation les patients et les centres de santé. La part du contribuable dans les dépenses de santé, actuellement de 60%, passera à 25% d’ici 2030 dans le cadre de cette réforme, a annoncé le ministre.

Khalid Aït Taleb a par ailleurs insisté sur l’importance de la convention d’investissement que son ministère vient de signer avec une société israélienne. D’un montant de 5 milliards de dirhams, ce projet d’investissement prévoit la construction de cinq hôpitaux, notamment à Berkane et à Essaouira, avec une formule de gestion public-privé et suivant un modèle gagnant-gagnant. «Au bout de 10 ans, selon la convention, ces hôpitaux seront biens de l’Etat marocain», a précisé le ministre.

Généralement très réservé, Khalid Aït Taleb a bien voulu révéler un pan de sa vie privée au cours de cet entretien. On y apprend notamment qu’il est grand fan des Nass El Ghiwane. Le ministre a même chanté un des grands morceaux de ce groupe musical, né dans les années 1970 à Casablanca, dans le quartier populaire de Hay Mohammadi. Un grand moment.