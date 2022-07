Santé: Aït Taleb signe un accord avec l'israélien I.M.S Group pour construire 5 établissements hospitaliers au Maroc

Yardena Ovadia, PDG et cofondatrice d'I.M.S Group et Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, jeudi 30 juin 2022, à Rabat.

Un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la société israélienne I.M.S Ovadia Group Ltd pour la construction de 5 établissements hospitaliers dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Fès-Meknès, Drâa-Tafilalet, l'Oriental et Marrakech-Safi.