Fuite de sujets d’examens dans les écoles pionnières: le ministère ouvre une enquête et reporte les épreuves

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports a annoncé l’ouverture immédiate d’une enquête afin de vérifier l’authenticité de la fuite présumée de certains sujets de contrôle continu relatifs à la troisième phase du premier semestre, ainsi que de l’examen unifié dans les écoles pionnières du cycle de l’enseignement primaire. Ces sujets auraient circulé sur plusieurs pages de réseaux sociaux, suscitant une vive inquiétude au sein de la communauté éducative, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce vendredi 23 janvier. Face à cette situation et dans un souci de garantir l’égalité des chances entre les élèves, tout en préservant la crédibilité des évaluations scolaires, le ministère a décidé de reporter l’examen local unifié ainsi que les épreuves écrites de contrôle continu pour les matières concernées. Ces épreuves étaient initialement programmées pour le mercredi 21 janvier 2026. Le département a précisé que de nouvelles orientations seront communiquées ultérieurement afin de fixer les modalités de réorganisation des contrôles continus et de l’examen local.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué avoir pris contact avec les académies régionales de l’éducation et de la formation et avoir adopté des mesures d’urgence pour faire face à cette situation. Dans le respect du principe d’égalité et de justice entre l’ensemble des élèves, il a été décidé de refaire l’examen local unifié ainsi que les épreuves de contrôle continu de la troisième phase du premier semestre pour les sujets écrits ayant fait l’objet d’une fuite. Ces épreuves étaient prévues le mardi 20 janvier 2026. Le ministère a également affirmé avoir engagé les procédures nécessaires pour établir les responsabilités juridiques à l’encontre de toute personne ayant contribué, directement ou indirectement, à porter atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de cette échéance éducative.

Par ailleurs, le ministère a annoncé qu’il procédera, par l’intermédiaire du Centre national des examens, à une restructuration minutieuse de l’ensemble des étapes d’organisation des examens et des contrôles dans les écoles pionnières. Cette révision concernera toutes les phases, depuis l’élaboration des sujets jusqu’à leur distribution après reproduction, en passant par la correction et l’enregistrement des résultats. Une révision globale des procédures d’organisation des contrôles continus et des examens locaux et provinciaux dans ces établissements est également prévue.

Il a donc été décidé qu’à l’avenir, le système d’examen national unifié ne sera plus adopté dans les écoles pionnières. La préparation et la reproduction des sujets seront de nouveau confiées aux commissions provinciales, comme c’était le cas avant la mise en œuvre du projet Riyada. Cette mesure vise à réduire les risques de fuite, à renforcer l’égalité des chances entre les élèves et à préserver l’intégrité du processus éducatif. Présentées comme un levier majeur du renouveau pédagogique, les écoles pionnières se retrouvent aujourd’hui confrontées à un véritable test quant à leur capacité à appliquer les principes de transparence et de responsabilité. Cet incident soulève également des interrogations sur l’efficacité des mécanismes de contrôle interne et sur la préparation des établissements à gérer des examens encadrés à l’échelle nationale, sans porter atteinte au principe fondamental de l’égalité des chances entre les élèves.