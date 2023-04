Falsification de diplômes et de certificats académiques: deux individus interpellés à Tanger

L’interpellation des mis en cause en flagrant délit de possession de plusieurs diplômes falsifiés délivrés par des établissements privés de formation professionnelle est intervenue lors d’une opération sécuritaire menée au centre-ville de Tanger et s’est soldée par la saisie de faux relevés de notes et de fausses attestations professionnelles, précise la source.

Lire aussi : Falsification de diplômes dans une université privée: 11 personnes arrêtées par la BNPJ

Les perquisitions menées aux domiciles des prévenus ont permis la saisie de plusieurs autres certificats et diplômes académiques falsifiés, des relevés de notes appartenant à autrui, de fausses attestations, dont certaines relatives au paiement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (vignette), outre de faux cachets et du matériel informatique qui aurait été utilisé dans cette activité criminelle, relève-t-on de même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’élucider les tenants et aboutissants de ces actes criminels.