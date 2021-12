© Copyright : Expert-Maroc

Plus d’un an après la signature du protocole de sa mise en œuvre, la DGCL appelle à la généralisation de la plateforme Watiqa, auprès de l’ensembles des bureaux d’état civil du Royaume. Vous pourrez donc bientôt accéder en ligne à vos documents ayant trait à votre état civil. La procédure, simplifiée, permettra d'en dématérialiser les services.

Le projet e-gov est est bel et bien en marche. La Direction générale des collectivités locales (DGCL) vient ainsi, dans une circulaire adressée aux walis, aux gouverneurs des préfectures et provinces et aux présidents de collectivités territoriales, le jeudi 2 décembre dernier, d'appeller à accélérer la généralisation du guichet électronique Watiqa.ma à l’ensemble des bureaux d’état civil du Royaume.

Cette plateforme permet en effet aux citoyens marocains de déposer leurs demandes et d'y recevoir leurs documents ayant trait à leur état civil.

Cette démarche de la DGCL vient en application d'un protocole signé le 9 avril 2020 entre cette institution, la Trésorerie Générale du Royaume, l’Agence de développement du digital et Barid Al-Maghrib.

Le document conjointement signé vise à "simplifier les procédures administratives, dématérialiser les services de l'état civil, et améliorer le rapport des citoyens aux administrations", souligne la circulaire.

La DGCL invite donc l’ensemble des acteurs à garantir la mise en place du processus de traitement des demandes des citoyens, indiquant que ce protocole fera l’objet d’un suivi pour permettre d’évaluer le projet de généralisation de la plateforme.